Zverev: 'Đoković je najboljši vseh časov!'

Nemec Alexander Zverev , ki je v polfinalu odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću , je izpostavil neverjetno "moč", ki jo ima kot nasprotnik, ter povedal, da bo ravno zaradi tega porušil vse rekorde, ki jih lahko. Priznal je superiornost nasprotnika po tem, ko ga je ta porazil v treh urah in 33 minutah igre.

Z zmago v nedeljskem finalu proti Danilu Medvedjevu bi Đoković dobil svoj 21. naslov za grand slam in bi tako prehitel tako Rogerja Federerja kot tudi Rafaela Nadala. V letošnjem letu bi tako osvojil štiri velike turnirje. Zadnji teniški igralec, ki je dosegel ta podvig, je bil leta 1969 Avstralec Rod Laver, ki je bil pri 83 letih prisoten na tribunah v New Yorku, da bi videl svojega možnega naslednika.



"Nihče si ni mislil, da bo to, kar je storil Laver, še kdo izenačil. V nedeljo ima to možnost, mislim, da mu bo uspelo," je dejal Zverev. Nemec, ki je julija v polfinalu olimpijskih iger v Tokiu 2020 premagal Đokovića, je bil zadovoljen s svojim polfinalnim nastopom, razen z začetkom petega niza, v katerem je Đokoviću prepustil prevlado. "Rahlo sem razočaran nad začetkom petega niza, če pa sem iskren, pa je bila to dobra tekma," je dejal.