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Zverev znova v nočnem maratonu do težko prigarane zmage

New York, 04. 09. 2026 11.03 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
STA
Aleksander Zverev

Prvi nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA Nemec Alexander Zverev je v New Yorku odigral nov maraton in dvoboj spet končal po drugi uri zjutraj. Po bledi predstavi je v petih nizih s 6:4, 4:6, 7:6, 6:7 in 6:3 premagal francoskega outsiderja Quentina Halysa.

Hamburžan Aleksander Zverev je tako kot proti Italijanu Lorenzu Sonegu še enkrat pokazal, da ni v šampionski formi. Ob 2.15 po lokalnem času je Zverev pod žarometi na stadionu Arthur Ashe po 4 urah in 33 minutah izkoristil zaključno žogico za napredovanje. V samo dveh dvobojih je tako na igrišču preživel že skoraj deset ur, saj je uvodni dvoboj s Sonegom trajal 4:55 ure.

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V tretjem krogu se bo Zverev pomeril s 25. nosilcem Alejandrom Tabilom. Nemec sicer odkrito meri na drugi naslov na turnirjih za grand slam, a bo moral dvigniti nivo svoje igre. Res pa je, da so mu tekmeci položaj olajšali. V njegovi polovici žreba sta že izpadla tretji nosilec Felix Auger-Aliassime iz Kanade in šesti nosilec Alex de Minaur iz Avstralije. Ob odsotnosti poškodovanega prvega igralca svetovne lestvice Jannika Sinnerja iz Italije je že zgodaj izpadel tudi vselej nevarni srbski veteran Novak Đoković.

Nemci si zdaj zastavljajo vprašanje, ali je Zverev morda poškodovan. Pred današnjim dvobojem se je na ogrevanju z bolečim izrazom na obrazu držal za zapestje in stegno. Ko pa se je dvoboj začel zares, pa vsaj navzven ni bilo opaziti težav. Začel je dominantno in po 38 z brejkom osvojil niz. A že v drugem nizu je Nemec pri zaostanku 4:5 pri lastnem servisu naredil tri napake in niz je bil izgubljen.

Quentin Halys in Aleksander Zverev
Quentin Halys in Aleksander Zverev
FOTO: AP

Tudi brejk na začetku tretjega niza ni prinesel varnosti. Zaradi slabega prvega servisa in neizsiljenih napak je Francozu omogočil, da se je vrnil v dvoboj in povedel s 4:1. V tretjem nizu se je nato zgodil najbolj nenavaden trenutek dvoboja. Pri zaostanku 2:4 in ob priložnosti za brejk je Zverev nenadoma zahteval sveže čevlje.

Sodnik Robert Balmforth je dovolil menjavo v precej nenavadnem trenutku. "Gospod Zverev ima popolnoma mokre čevlje in na igrišču pušča mokre odtise," nemška tiskovna agencija dpa povzema sodnika. Prvi nosilec je brejk tudi dosegel in v podaljšani igri osvojil niz.

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Četrti niz je bil izenačen, vendar je bil tokrat Halys v odločilnih trenutkih uspešnejši. V petem nizu si je Zverev vendarle priigral preživetje.

"Če sem iskren, je bil moj nastop precej zanič, ampak zmagal sem – in to je najpomembneje. Fizično se počutim dobro, upam pa, da bom na neki točki začel igrati boljši tenis," je po dvoboju povedal Zverev. Vseeno pa je našel tudi pozitivne plati svojega nastopa: "Trenutno zmagujem na grd način. Tudi zmagovati, ko ne igraš dobro in ko tvoj tenis ni na najvišji ravni, je veščina. Mislim, da to trenutno že kar dobro obvladam."

OP ZDA, grand slam (93,2 milijona evrov), moški, 2. krog:

Alexander Zverev (Nem/1) - Quentin Halys (Fra) 6:4, 4:6, 7:6 (3), 6:7 (3) 6:3;

Dane Sweeny (Avs) - Lorenzo Musetti (Ita/13) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2;

Alejandro Tabilo (Čil/25) - Alexei Popyrin (Avs) 2:6, 7:6 (4), 7:6 (3), 6:2;

Cobolli Flavio (Ita/5) - Tristan Schoolkate (Avs) 3:6, 6:3, 6:4, 7:5;

Alexander Blockx (Bel/28) - Marco Trungelliti (Arg) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1;

Benjamin Bonzi (Fra) - Ignacio Buse (Per/32) 6:2, 7:6 (4), 6:0;

Botic Van De Zandschulp (Niz) - Alex De Minaur (Avs/6) 6:4, 7:5, 6:2;

Zizou Bergs (Bel/31) - Jesper De Jong (Niz) 7:5, 1:6, 6:2, 7:6 (2);

Arthur Gea (Fra) - Zachary Svajda (ZDA) 5:7, 6:3, 6:2, 6:2;

Learner Tien (ZDA/14) - Gael Monfils (Fra) 6:3, 6:4, 6:3;

Michael Zheng (ZDA) - Yunchaokete Bu (Kit) 6:3, 2:6, 6:2, 6:3;

- ženske, 2. krog:

Alexandra Eala (Fil/17) - Oleksandra Oliyjnikova (Ukr) 6:1, 6:4;

Cristina Bucsa (Špa) - Himeno Sakatsume (Jap) 7:6 (6), 6:7 (0), 7:6 (6);

Qinwen Zheng (Kit) - Julija Putinceva (Kaz) 6:4, 2:6, 6:1;

Mira Andrejeva (Rus/5) - Eva Lys (Nem) 6:0, 6:2;

Iva Jović (ZDA/14) - Francesca Jones (VBr) 6:4, 6:4;

Julija Starodubceva (Ukr) - Maria Sakari (Grč/32) 1:6, 7:6 (4), 6:2;

Cori Gauff (ZDA/4) - Paula Badosa (Špa) 6:4, 7:6 (5);

Jelena Ribakina (Kaz/2) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 6:2, 6:4.

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