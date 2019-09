Zverev Evropi priigral Laverjev pokal

Gre za tretji tovrstni turnir in prav vse tri je dobila reprezentanca Evrope. Tudi lani je bil junak evropske zmage Alexander Zverev , ki je v zadnjem odločilnem obračunu ugnal Južnoafričana Kevina Andersona .

Za Evropo, ki jo je vodil švedski selektor Bjoern Borg , so nastopili še Švicar Roger Federer , Španec Rafael Nadal in Avstrijec Dominic Thiem .

Pred tem je v nedeljo vse kazalo na zmago reprezentance sveta. Nadal je zjutraj zaradi vnetja v roki odpovedal današnji nastop. Nato sta Švicar Federer in Grk Stefanos Tsitsipas izgubila tekmo dvojic z Američanoma Johnom Isnerjemin Jackom Sockom. Sledil je poraz Avstrijca Thiema z Američanom Taylorjem Fritzom s 5:7, 7:6 (7:3) in 5:10.

Evropa je za preobrat potrebovala dve zmagi in šest točk. Za odločilno je poskrbel Zverev, pred tem pa je Federer ob bučni podpori občinstva s 6:4 in 7:6 (7:3) ugnal Isnerja.