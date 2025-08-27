Zverev gladko v drugi krog, v ženskem delu brez presenečenj

Hamburžan Alexander Zverev , ki še vedno lovi prvi naslov na turnirjih za veliki slam, se bo v drugem krogu pomeril z Britancem Jacobom Fearnleyjem . Fearnleyja je premagal na začetku sezone na poti do finala OP Avstralije. Po dveh urah in devetih minutah igre je Zverev v New Yorku izkoristil svojo prvo zaključno žogico, malo pred eno uro zjutraj. Tretji nosilec je turnir na trdi podlagi začel z odliko, osem tednov prej je v Wimbledonu na travi nastope končal že v prvem krogu.

"Lepo je videti ljubezen do tenisa v New Yorku malo pred 1. uro zjutraj. Če sem iskren, bi rad šel domov," je Zverev v šaljivem tonu dejal preostalim navijačem na stadionu Arthur Ashe. "Ni bilo vedno super," je Zverev ocenil svoj nastop: "Najbolj pomembno je, da sem napredoval v treh nizih. In ura je 1.00 zjutraj, ne 3.00 zjutraj."

Nemška številka 1 je tako sklenila uspešen dan za nemški tenis v New Yorku, Eva Lys, Laura Siegemund in Daniel Altmaier so se prav tako uvrstili po zmagi Jan-Lennarda Struffa v drugi krog. Po skrb zbujajočih komentarjih na Wimbledonu o osamljenosti, duševni izpraznjenosti, pomanjkanju veselja v življenju in pomanjkanju motivacije je bil Zverev tokrat bolj prešerne volje.

Na OP ZDA se je pripravljal na Majorki s stricem Rafaela Nadala in uspešnim trenerjem Tonijem Nadalom. Njegov oče Alexander Zverev starejši, brat Mischa in dekle Sophia Thomalla so vsi navijali v njegovi loži. Tudi prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner je pred tem uspešno opravil nalogo, potem ko je proti Čehu Vitu Koprivi izgubil le štiri igre. Štirikratni prvak Srb Novak Đoković in Španec Carlos Alcaraz sta se prav tako uvrstila v drugi krog po treh nizih.