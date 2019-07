Zverev je ostal brez trenerja, v odnosu z Lendlom je 'počilo'

Alexander Zverev, trenutno peti na lestvici ATP, ni bil zadovoljen in je to tudi povedal: "Včasih, ko sem treniral dve uri, je pol ure stal s hrbtom proti meni in mi govoril, kako je igral golf prejšnje jutro." Poleg tega je dejal tudi, da ima Lendl novega psa in je (pre)več časa posvetil tudi njemu. Nezadovoljstvo se je kopičilo, po hitrem porazu v Wimbledonu je 22-letni nemški igralec dejal, da sta se pogovorila in takrat je dejal Lendlu, da se mora bolj osredotočiti na tenis in manj na druge stvari. Očitno tudi v nadaljevanju ni bilo spremembe, zato je prišlo do spremembe, le da je bil Lendl tisti, ki se je odločil za umik. Zverev je dejal le, da je bil presenečen, da je do razhoda prišlo med turnirjem (Zverev nastopa na turnirju v Hamburgu).