Zverev v polfinalu Wimbledona končal britansko pravljico

Devetindvajsetletni Hamburžan Alexander Zverev nadaljuje odlične predstave v sezoni 2026. Po polfinalu na OP Avstralije in premierni zmagi na grand slamih na igriščih Rolanda Garrosa se je prvič v karieri prebil v finale Wimbledona. Pred tem Nemec nikoli ni posegel višje od osmine finala, v desetem nastopu na sveti travi pa je storil še nekaj korakov dlje in si zagotovil tudi drugo mesto na računalniški lestvici, na kateri bo prehitel odsotnega Španca Carlosa Alcaraza.

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Zverev je v polfinalu ustavil pohod domačega povabljenca Arthurja Feryja. Za 23-letnikom je daleč najboljši nastop na turnirjih velike četverice. Ob petih prejšnjih, od tega štirih na sveti travi, nikoli ni posegel višje od drugega kroga. Letos si je posebno povabilo prislužil z dobrimi igrami na pripravljalnih turnirjih in v Wimbledonu rešil čast domačih tekmovalcev in tekmovalk v članski konkurenci. Za največji uspeh v karieri bo tudi bogato nagrajen, saj bo za polfinalni nastop prejel nekaj več kot 1,05 milijona evrov, pred tem je v celotni karieri zbral za 772.000 evrov. Obenem bo na ponedeljkovi računalniški lestvici pridobil 78 mest in bo najvišje v karieri na 36. mestu.

Arthur Fery je Wimbledonsko pravljico končal s porazom v polfinalu. FOTO: AP

Triindvajsetletni Britanec se je po živčnem začetku vendarle dobro kosal z Nemcem. Po hitri prednosti Zvereva je z brejkom vzpostavil ravnotežje, nato pa v podaljšani igri ni imel nobenih možnosti proti drugemu nosilcu. Osvojil ni niti točke. V nadaljevanju je Zverev še dvignil ritem, medtem ko je Britancu na največjem odru pred polnimi tribunami osrednjega igrišča vendarle zmanjkovalo moči. Z dvojnim odvzemom servisa je Nemec drugi niz hitro končal s 6:2, v tretjem pa je z odločilnim brejkom v tretji igri nato dvoboj prepričljivo končal po dveh urah in 14 minutah.

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Zverev je postal šele 13. igralec v odprti eri tenisa (od 1968), ki se je uvrstil v finale vseh štirih turnirjev za grand slam. V finalu OP Avstralije je igral leta 2025, ob letošnji zmagi ima iz Pariza še finale leta 2024, na OP ZDA pa je v finalu izgubil leta 2020. "To je grand slam, na katerem sem se vselej najbolj mučil, kar naenkrat pa mi je tu uspelo priti v finale. Ponosen sem nase in na svojo ekipo," je v izjavah na igrišču dejal 29-letni Zverev. "Moram čestitati Arthurju, je izjemen igralec in tudi v prihodnosti bo stalni član naše turneje. To je najbrž šele začetek njegove uspešne kariere. Obenem moram dodati, da je vladalo izjemno vzdušje, občinstvo je bilo tako zelo pošteno, čeprav vem, da je 99,99 odstotka ljudi navijalo zanj," je nadaljeval in se poklonil tekmecu in občinstvu.

Novak Đoković in Jannik Sinner FOTO: AP

V finalu ga čaka zahtevna naloga, saj se bo pomeril z zmagovalcem obračuna med Jannikom Sinnerjem in Novakom Đokovićem. Srb se poteguje za 11. finale na sveti travi in osmi naslov, v zbirki pa ima kar 24 lovorik na turnirjih velike četverice. Sinner medtem po razočaranju na Rolandu Garrosu brani lansko zmago v Wimbledonu, skupno pa lovi peti grand slam v karieri. "Lepo bi bilo igrati z enim od mladincev," je Nemec odvrnil na vprašanje, s kom bi raje igral v finalu. "Zagotovo ne bo lahko, kdorkoli bo na drugi strani, saj bo to bodisi branilec naslova bodisi nekdo, ki je tu slavil, ne vem, 48-krat? Vendar moram verjeti v svoje sposobnosti," je še končal Zverev.

Wimbledon, grand slam (74,53 milijona evrov):