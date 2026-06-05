Zverev na poti do prvega naslova za grand slam

Alexander Zverev je v prvem nizu, ki ga je dobil s 7:5, osvojil vse igre na svoj servis, tekmecu odvzel enega in povedel z izidom 6:5. V zadnji igri si je priigral tri zaključne žoge za zmago v nizu, pri čemer je uspešno zaključil šele zadnjo.

Nemec je bil še uspešnejši v drugem nizu, ko je tekmecu odvzel dva servisa za vodstvo z 2:1 in 5:2. Jakub Menšik ni našel pravega odgovora na igro Zvereva, zato si je spet priigral tri zaključne žoge za zmago, za razliko od prvega niza je izkoristil že prvo.