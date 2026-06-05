Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Zverev na poti do prvega naslova za grand slam

Pariz, 05. 06. 2026 19.31 pred 39 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Alexander Zverev

Nemec Alexander Zverev je postal prvi finalist odprtega prvenstva Francije v Parizu. V prvem današnjem polfinalu je s 3:1 v nizih odpravil Čeha Jakuba Menšika. Za Zvereva bo to drugi finale Rolanda Garrosa po letu 2024, v njem se bo srečal z Italijanom Flaviem Cobollijem, ta je napredoval po predaji zaradi zdravstvenih težav Mattea Arnaldija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Alexander Zverev je v prvem nizu, ki ga je dobil s 7:5, osvojil vse igre na svoj servis, tekmecu odvzel enega in povedel z izidom 6:5. V zadnji igri si je priigral tri zaključne žoge za zmago v nizu, pri čemer je uspešno zaključil šele zadnjo.

Nemec je bil še uspešnejši v drugem nizu, ko je tekmecu odvzel dva servisa za vodstvo z 2:1 in 5:2. Jakub Menšik ni našel pravega odgovora na igro Zvereva, zato si je spet priigral tri zaključne žoge za zmago, za razliko od prvega niza je izkoristil že prvo.

Alexander Zverev bo v nedeljo poskušal osvojiti prvo lovoriko na turnirjih velike četverice.
Alexander Zverev bo v nedeljo poskušal osvojiti prvo lovoriko na turnirjih velike četverice.
FOTO: Profimedia

Nekoliko drugačno nadaljevanje je ponudil tretji niz, v katerem je Menšik našel svojo pravo igro in bil od Zvereva uspešnejši s 6:3. Prvič na dvoboju mu je tudi odvzel servis za vodstvo s 4:2. Toda izgubljen niz Zvereva ni zmedel. Spet je pokazal igro z začetka dvoboja in po odvzetem servisu Menšiku povedel s 3:0. Čeh je sicer pozneje dobil tri igre, a končne zmage in napredovanja Nemca, ki je niz dobil s 6:3, ni več mogel preprečiti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zverev se bo v finalu pomeril z Italijanom Flaviem Cobollijem. Slednji se je v finale uvrstil zato, ker njegov rojak Matteo Arnaldi zaradi okužbe z virusom ne bo mogel nastopiti v polfinalu, dvoboj je dobil brez boja.

Finale bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri.

tenis atp op francije zverev cobolli

Prenos na VOYO: Slovenke proti Črnogorkam za preboj v Ligo narodov

24ur.com V finalu Roland Garrosa se bosta udarila Alcaraz in Zverev
24ur.com Ruud v Parizu na polfinalni zmenek z Zverevom
24ur.com Đoković še 12. v polfinalu, tam ga čaka vroči Alcaraz
24ur.com Alcaraz se je prvič zavihtel na prestol Roland Garrosa
24ur.com Rusinja Andrejeva prva finalistka Roland Garrosa
24ur.com V Avstraliji zmaga Coenenu, Gajser tretji, prvak Febvre
24ur.com Sinner finalist zaključnega turnirja v Torinu, čaka na Đokovića ali Alcaraza
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je eno najbolj "močnih" imen v Sloveniji
Clint Eastwood spregovoril o prepovedanem razmerju z učiteljico
Clint Eastwood spregovoril o prepovedanem razmerju z učiteljico
Vesela novica: Kaja iz MasterChefa pričakuje prvega otroka
Vesela novica: Kaja iz MasterChefa pričakuje prvega otroka
Dejstvo, ki ga številni oboževalci Gorskega zdravnika ne poznajo
Dejstvo, ki ga številni oboževalci Gorskega zdravnika ne poznajo
zadovoljna
Portal
Pravljični grad nad morjem, ki ga najdemo le uro od Ljubljane
5 napak pri zaščiti kože, ki jih dela skoraj vsaka ženska
5 napak pri zaščiti kože, ki jih dela skoraj vsaka ženska
Severina še nikoli ni bila videti tako dobro
Severina še nikoli ni bila videti tako dobro
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Jelena Đoković se sooča z vse bolj razširjeno težavo: "Mislila sem, da sem superženska"
Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku
Želite stabilen sladkor? Teh 10 živil ne sme manjkati na krožniku
Glavobol: ko močnejša bolečina zahteva učinkovito in hitro lajšanje
Glavobol: ko močnejša bolečina zahteva učinkovito in hitro lajšanje
Boj za življenje 13-letnice, ki so ji odkrili redko bolezen črevesja
Boj za življenje 13-letnice, ki so ji odkrili redko bolezen črevesja
cekin
Portal
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
moskisvet
Portal
Njen videz sprožil burne odzive – mnogi prepričani, da je šla pod nož
Ta 192-kilometrska pot velja za eno najbolj divjih v Evropi – jo zmoreš?
Ta 192-kilometrska pot velja za eno najbolj divjih v Evropi – jo zmoreš?
Nasilna smrt igralca pretresla Hollywood
Nasilna smrt igralca pretresla Hollywood
Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?
Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?
dominvrt
Portal
Dolgo cvetoča okrasna rastlina, ki je postala priljubljena zaradi barv in enostavne nege
To ni več 'eko trend', temveč način življenja
To ni več 'eko trend', temveč način življenja
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
voyo
Portal
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744