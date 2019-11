Zverev nadigral Nadala

Alexander Zverev je doslej izgubil vseh pet medsebojnih dvobojev proti enajst let starejšemu Nadalu, na današnjem obračunu pa je visokorasli Nemec povsem zasenčil 19-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam. V Hamburgu rojeni 22-letni Zverev je dobesedno blestel v Londonu. Lanski zmagovalec zaključnega turnirja ATP je prvi niz dobil po vsega 35 minutah igre. Nekoliko bolj izenačen je bil drugi niz, tudi v njem pa je bil boljši Nemec, po skupno uri in 25 minutah pa je ukanil velikega tekmeca na nasprotni strani teniške mreže. Na današnjem prvem dvoboju je 21-letni Grk v šestem medsebojnem dvoboju prvič premagal Danila Medvedjeva. Njun dvoboj je trajal uro in 43 minut. Prvi niz je bil odločen šele po podaljšani igri, v drugem pa je Stefanosu Tsitsipasu v deveti igri uspel edini odvzem servisa nasprotniku na tekmi, po njej pa je tudi zmagal.

V torek bosta v londonski O2 Areni na sporedu dva dvoboja v skupini Bjorn Börg. Ob 15. uri bo na sporedu obračun Roger Federer (Švi/3) - Matteo Berrettini (Ita/8), ob 21. uri pa Novak Đoković (Srb/2) -Dominic Thiem (Avt/5). V nedeljo je Đoković ukanil Berrettinija, Thiem pa Federerja.

Vsak igralec bo v skupini odigral po tri dvoboje, najboljša dva iz vsake skupine pa bosta napredovala v polfinale.

Zaključni turnir bo dal odgovor, kateri igralec bo na koncu sezone zasedel prvo mesto na lestvici ATP. Trenutno ima vodilni Nadal 640 točk prednosti pred Đokovićem. Vsaka zmaga v skupini je vredna 200 točk, v polfinalu 400 točk, v finalu pa 500.

Izida, 1. krog:

- skupina Andre Agassi:

Stefanos Tsitsipas (Grč/6) - Danil Medvedjev (Rus/4) 7:6 (5), 6:4;

Alexander Zverev (Nem/7) - Rafael Nadal (Špa/1) 6:2, 6:4.