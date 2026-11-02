Zverev od danes na prestolu svetovnega tenisa

Alexander Zverev, ki je letos osvojil grand slama v Parizu in New Yorku, je ob odsotnosti Sinnerja že nekaj časa vedel, da bo sezono končal kot vodilni igralec na svetu, to pa je dokončno potrdil z zmago v osmini finala turnirja na Dunaju, ki ga je končal v polfinalu.
Postal je 30. igralec na vrhu razpredelnice ATP po letu 1973, hkrati pa drugi najstarejši po Avstralcu Johnu Newcombu, ki je bil 1974 star 30 let. Ob tem je tudi prvi nemški tenisač na vrhu sveta po Borisu Beckerju leta 1991. Zverev ima na vrhu lestvice 9550 točk, Sinner pa 9450. Na tretjem mestu je ostal španski as Carlos Alcaraz (6100), ki je osvojil dunajski turnir.
Za edino drugo spremembo v "top 10" je poskrbel Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je s sedmega mesta zdrsnil zunaj elitne deseterice (13.). Prvič je med elito napredoval komaj 20-letni Španec Rafael Jodar, s čimer je zaokrožil eno najbolj izjemnih sezon preboja v zgodovini turneje ATP.
Mladi španski igralec je postal prvi v zgodovini turneje, ki se je v isti sezoni, v kateri je nastopil na svojem prvem turnirju na glavni turneji, prebil med najboljših deset igralcev na svetu. Med slovenskimi igralci je največji skok po lestvici uspel Dominku. Triindvajsetletnik je napredoval za kar 98 mest in je na 456. mestu zdaj najboljši Slovenec.
S tem je tudi edini med prvo petstoterico. Bor Artnak je 538., Filip Jeff Planinšek pa 539.
Lestvica ATP (2. november):
1. (2) Alexander Zverev (Nem) 9550 točk
2. (1) Jannik Sinner (Ita) 9450
3. (3) Carlos Alcaraz (Špa) 6100
4. (4) Ben Shelton (ZDA) 4530
5. (5) Danil Medvedjev (Rus) 3860
6. (6) Flavio Cobolli (Ita) 3690
7. (8) Arthur Fils (Fra) 3525
8. (9) Frances Tiafoe (ZDA) 3430
9. (10) Alex de Minaur (Avs) 3410
10. (11) Rafael Jodar (Špa) 3209
...
456.(554) Sebastian Dominko (Slo) 102
538.(534) Bor Artnak (Slo) 79
539.(507) Filip Jeff Planinšek (Slo) 79
Na vrhu ženske teniške lestvice brez sprememb
Kazahstanska teniška igralka Jelena Ribakina ostaja vodilna na posodobljeni svetovni lestvici WTA. Pred drugouvrščeno Belorusinjo Arino Sabalenka ima več kot 1500 točk naskoka in bo konec leta prvič dočakala na prvem mestu. Med najboljšo dvestoterico od Slovenk ostajata Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec.
Sedemindvajsetletna v Rusiji rojena kazahstanska teniška igralka je prvo mesto na svetu prevzela po slavju na odprtem prvenstvu ZDA. Po zmagi nad rojakinjo Julijo Putincevo v drugem krogu Tokia prejšnji teden pa si je zagotovila tudi prvo mesto ob koncu sezone.
Ribakina je sicer v Tokiu nato odpovedala četrtfinalni dvoboj zaradi poškodbe, tako da je pod vprašajem tudi njen nastop na zaključnem turnirju v Indian Wellsu. Med najboljšo deseterico je ta teden prišlo še do dveh sprememb. Američanka Coco Gauff je na četrtem mestu prehitela Rojakinjo Jessico Pegula, z osmega mesta pa je Poljakinjo Igo Swiatek izrinila Čehinja Linda Noskova.
Najboljše Slovenke so nekaj mest na lestvici pridobile. Tamara Zidanšek je zdaj na 139. mestu, Veronika Erjavec na 158., Polona Hercog pa na robu najboljše dvestoterice na 201.
Lestvica WTA (2. november):
1. (1) Jelena Ribakina (Kaz) 8099 točk
2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 6485
3. (3) Mira Andrejeva (Rus) 6306
4. (5) Coco Gauff (ZDA) 5763
5. (4) Jessica Pegula (ZDA) 5760
6. (6) Elina Svitolina (Ukr) 5121
7. (7) Karolina Muchova (Češ) 4665
8. (9) Linda Noskova (Češ) 4343
9. (8) Iga Swiatek (Pol) 4188
10. (10) Marta Kostjuk (Ukr) 3910
...
139.(141) Tamara Zidanšek (Slo) 527
158.(161) Veronika Erjavec (Slo) 467
201.(206) Polona Hercog (Slo) 384
383.(382) Dalila Jakupović (Slo) 160
...
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