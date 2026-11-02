Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Zverev od danes na prestolu svetovnega tenisa

Ljubljana, 02. 11. 2026 08.32 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Alexander Zverev

Nemški teniški igralec Alexander Zverev je danes na posodobljeni svetovni lestvici ATP postal številka 1 moškega tenisa. Devetindvajsetletni Nemec je s prvega mesta lestvice zrinil že dlje časa poškodovanega Italijana Jannika Sinnerja. Med najboljšo petstoterico igralcev je od Slovencev le Sebastian Dominko na 456. mestu.

Alexander Zverev
Alexander Zverev
FOTO: Profimedia

Alexander Zverev, ki je letos osvojil grand slama v Parizu in New Yorku, je ob odsotnosti Sinnerja že nekaj časa vedel, da bo sezono končal kot vodilni igralec na svetu, to pa je dokončno potrdil z zmago v osmini finala turnirja na Dunaju, ki ga je končal v polfinalu.

Postal je 30. igralec na vrhu razpredelnice ATP po letu 1973, hkrati pa drugi najstarejši po Avstralcu Johnu Newcombu, ki je bil 1974 star 30 let. Ob tem je tudi prvi nemški tenisač na vrhu sveta po Borisu Beckerju leta 1991. Zverev ima na vrhu lestvice 9550 točk, Sinner pa 9450. Na tretjem mestu je ostal španski as Carlos Alcaraz (6100), ki je osvojil dunajski turnir.

Za edino drugo spremembo v "top 10" je poskrbel Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je s sedmega mesta zdrsnil zunaj elitne deseterice (13.). Prvič je med elito napredoval komaj 20-letni Španec Rafael Jodar, s čimer je zaokrožil eno najbolj izjemnih sezon preboja v zgodovini turneje ATP.

Preberi še Na Dunaju se bosta v finalu med seboj pomerila Alcaraz in de Minaur

Mladi španski igralec je postal prvi v zgodovini turneje, ki se je v isti sezoni, v kateri je nastopil na svojem prvem turnirju na glavni turneji, prebil med najboljših deset igralcev na svetu. Med slovenskimi igralci je največji skok po lestvici uspel Dominku. Triindvajsetletnik je napredoval za kar 98 mest in je na 456. mestu zdaj najboljši Slovenec.

S tem je tudi edini med prvo petstoterico. Bor Artnak je 538., Filip Jeff Planinšek pa 539.

Lestvica ATP (2. november):
1. (2) Alexander Zverev (Nem) 9550 točk

2. (1) Jannik Sinner (Ita) 9450

3. (3) Carlos Alcaraz (Špa) 6100

4. (4) Ben Shelton (ZDA) 4530

5. (5) Danil Medvedjev (Rus) 3860

6. (6) Flavio Cobolli (Ita) 3690

7. (8) Arthur Fils (Fra) 3525

8. (9) Frances Tiafoe (ZDA) 3430

9. (10) Alex de Minaur (Avs) 3410

10. (11) Rafael Jodar (Špa) 3209

...

456.(554) Sebastian Dominko (Slo) 102

538.(534) Bor Artnak (Slo) 79

539.(507) Filip Jeff Planinšek (Slo) 79

Na vrhu ženske teniške lestvice brez sprememb

Kazahstanska teniška igralka Jelena Ribakina ostaja vodilna na posodobljeni svetovni lestvici WTA. Pred drugouvrščeno Belorusinjo Arino Sabalenka ima več kot 1500 točk naskoka in bo konec leta prvič dočakala na prvem mestu. Med najboljšo dvestoterico od Slovenk ostajata Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec.

Jelena Ribakina
Jelena Ribakina
FOTO: Profimedia

Sedemindvajsetletna v Rusiji rojena kazahstanska teniška igralka je prvo mesto na svetu prevzela po slavju na odprtem prvenstvu ZDA. Po zmagi nad rojakinjo Julijo Putincevo v drugem krogu Tokia prejšnji teden pa si je zagotovila tudi prvo mesto ob koncu sezone.

Preberi še Odšla legenda: Wawrinka odigral zadnjo žogico v karieri

Ribakina je sicer v Tokiu nato odpovedala četrtfinalni dvoboj zaradi poškodbe, tako da je pod vprašajem tudi njen nastop na zaključnem turnirju v Indian Wellsu. Med najboljšo deseterico je ta teden prišlo še do dveh sprememb. Američanka Coco Gauff je na četrtem mestu prehitela Rojakinjo Jessico Pegula, z osmega mesta pa je Poljakinjo Igo Swiatek izrinila Čehinja Linda Noskova.

Tamara Zidanšek
Tamara Zidanšek
FOTO: AP

Najboljše Slovenke so nekaj mest na lestvici pridobile. Tamara Zidanšek je zdaj na 139. mestu, Veronika Erjavec na 158., Polona Hercog pa na robu najboljše dvestoterice na 201.

Lestvica WTA (2. november):
1. (1) Jelena Ribakina (Kaz) 8099 točk

2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 6485

3. (3) Mira Andrejeva (Rus) 6306

4. (5) Coco Gauff (ZDA) 5763

5. (4) Jessica Pegula (ZDA) 5760

6. (6) Elina Svitolina (Ukr) 5121

7. (7) Karolina Muchova (Češ) 4665

8. (9) Linda Noskova (Češ) 4343

9. (8) Iga Swiatek (Pol) 4188

10. (10) Marta Kostjuk (Ukr) 3910

...

139.(141) Tamara Zidanšek (Slo) 527

158.(161) Veronika Erjavec (Slo) 467

201.(206) Polona Hercog (Slo) 384

383.(382) Dalila Jakupović (Slo) 160

...

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
tenis atp zverev

Na članskem velikem slamu bo prvič nastopil v Melbournu: 'Veselim se vsega, kar prihaja'

Abina podaljšala s Krimom, ki je v regionalni ligi doživel hudo zaušnico

24ur.com Dončić v najboljši peterki EuroBasketa, ob njem še Grk, Turek in Nemca
24ur.com Đoković presegel lasten rekord
24ur.com Hrobat sedmi na Streifu, zmagal Avstrijec Kriechmayr
24ur.com Đoković začel 383. teden na vrhu lestvice ATP
24ur.com Žvižgi in poraz za Đokovića v osmini finala Monte Carla
24ur.com Alcaraz po zmagi v Indian Wellsu spet številka 1 na svetu
24ur.com Ivanišević o Đokovićevih izpadih: On to potrebuje, zato sem tu
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Zakaj smo novembra starši pogosto bolj utrujeni in razdražljivi?
Zakaj smo novembra starši pogosto bolj utrujeni in razdražljivi?
Fantje so pač bolj divji. Koliko je v tem resnice in koliko stereotipa?
Fantje so pač bolj divji. Koliko je v tem resnice in koliko stereotipa?
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
zadovoljna
Portal
Njegova prva služba vas bo šokirala: urejal je pričeske pokojnic
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom
To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih
To so škornji, ki jih bodo modne navdušenke nosile namesto črnih
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
Zakaj se moška prostata s staranjem poveča
cekin
Portal
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Moški, ki trpijo v tišini: zakaj o duševnih stiskah še vedno tako težko spregovorijo
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol
Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški
Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški
dominvrt
Portal
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
okusno
Portal
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022