Zverev po dolgi borbi ugnal Čilića za prvo zmago v Londonu

V nedeljo sta bila na sporedu uvodna dvoboja v skupini LleytonHewitt. V prvem dvoboju je Južnoafričan Kevin Andersonpremagal Avstrijca Dominica Thiemas 6:3 in 7:6, v drugem pa je bil Japonec Kei Nišikori boljši od Švicarja Rogerja Federerjain je slavil s 7:6 in 6:3.

Izid, 1. krog:

- skupina Guga Kuerten:

Alexander Zverev (Nem/3) ‒ Marin Čilić (Hrv/5) 7:6 (5), 7:6 (1).