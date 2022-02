Zverev po karierno 20., Bublik po prvo zmago v Marseillu

V finalu teniškega turnirja ATP 250 v Marseillu se bosta pomerila Nemec Alexander Zverev in Kazahstanec Aleksander Bublik. Oba sta bila v polfinalu zelo prepričljiva; prvi nosilec iz Nemčije je ugnal Šveda Mikaela Ymerja s 6:1 in 6:3, Bublik pa je bil boljši od Srba Filipa Krajinovića s 6:4 in 6:2.

Štiriindvajsetletni Zverev, tretji igralec sveta, se bo v finalu potegoval za jubilejni dvajseti ATP naslov, njegov vrstnik (35. na lestvici ATP) pa bo v petem finalu v karieri skušal osvojiti premierno zmago. * Izidi, polfinale (ATP 250, 427.645 evrov):

Alexander Zverev (Nem/1) - Mikael Ymer (Šve) 6:1, 6:3;

Aleksander Bublik (Kaz/6) - Filip Krajinović (Srb/) 6:4, 6:2.