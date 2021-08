Zverev po olimpijskem zlatu osvojil še Cincinnati

V dosedanjih petih dvobojih Rus še ni premagal Alexandra Zvereva. Tudi tokrat ni bil blizu; Zverev je dvoboj odprl s 4:0 in zanesljivo prišel do 17. naslova v karieri. Nemec je nanizal že enajst zmag, vključno z zlato medaljo na olimpijskih igrah v Tokiu. Podobno prepričljivo je do naslova na ženskem turnirju prišla prva igralka sveta Ashleigh Barty. Švicarko Jil Teichmann je premagala s 6:3, 6:1.

Izida, Cincinnati, ATP (5,404 milijona dolarjev):

– finale:

Alexander Zverev (Nem/3) – Andrej Rubljov (Rus/4) 6:2, 6:3;

Cincinnati, WTA (2,115 milijona dolarjev):

– finale:

Ashleigh Barty (Avs/1) – Jil Teichmann (Švi) 6:3, 6:1.