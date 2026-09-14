Zverev po Roland Garrosu slavil tudi na OP ZDA

Za 29-letnega Alexandra Zvereva je bil to šesti finale na turnirjih za grand slam. Potem ko je prve tri v New Yorku (2020), Parizu (2024) in Melbournu (2025) izgubil, je v zadnjih treh dvakrat slavil. Letos je do prvenca prišel na Rolandu Garrosu, kjer je izkoristil odsotnost Španca Carlosa Alcaraza in hiter izpad Italijana Jannika Sinnerja. V finalu je ugnal Italijana Flavia Cobollija po petih nizih.
V Wimbledonu je nato prvič zaigral v finalu na sveti travi, a moral na njej priznati premoč Sinnerju. Zverev, ki je na OP ZDA postal sploh prvi igralec v zgodovini, ki je bil prvi nosilec na turnirju, ne da bi pred tem zasedel prvo mesto na lestvici ATP, se je na letošnjem turnirju v prvih dveh krogih mučil in za zmagi potreboval pet nizov.
V nadaljevanju turnirja je strnil vrste, izboljšal kakovost in dobil 15 od 16 nizov za prvo slavje v New Yorku. V žep je za zmago pospravil 4,75 milijona evrov, na lestvici ATP pa se je na 1800 točk približal vodilnemu Sinnerju. Zgolj po letošnjih rezultatih je Italijana s slavjem na OP ZDA celo prehitel. Zverev je v 44. finalu v karieri 26. slavil, medtem ko je Ben Shelton v desetem finalu tretjič okusil grenkobo poraza.
Triindvajsetletni Američan tudi po šesti tekmi čaka na prvo zmago proti Nemcu, v prejšnjih petih pa je osvojil le en niz. V uteho mu ostaja ček za 2,41 milijona evrov ter najvišja uvrstitev v karieri na lestvici ATP. Danes bo namreč ob posodobitvi napredoval na četrto mesto.
Začetek je bil za Sheltona zelo nervozen. Z dvojno napako je v svojem prvem finalu na grand slamih že v prvi igri podaril brejk Nemcu. Slednji je deloval bolj zbrano, a ob darilih šest let mlajšega Američana niti ni potreboval najvišje ravni tenisa. Tudi drugi odvzem servisa in s tem uvodni niz mu je Shelton podaril z dvojno napako.
Drugi niz je bil bolj izenačen, Shelton pa je edino priložnost za odvzem servisa Nemca ubranil v četrti igri. Čeprav je imel Shelton na svoj začetni udarec nekaj malega več težav, je izsilil podaljšano igro. Doslej te proti Zverevu v štirih poskusih še ni dobil in tudi nocoj je bil v njej brez možnosti. Zgodovina je govorila proti Sheltonu, ki še nikoli ni nadoknadil zaostanka z 0:2 v nizih, na drugi strani pa je Zverev vse svoje dvoboje po vodstvu z 2:0 dobil z izjemo enega prav v finalu OP ZDA 2020.
Tudi tokrat je Zverev, ki je deloval zelo zanesljivo na svoj servis, izgubil niz, v katerem bi si že lahko zagotovil lovoriko. Serviral je za novo podaljšano igro, a je Shelton povezal nekaj odličnih udarcev in izkoristil drugo od treh zaporednih priložnosti za brejk po slabem voleju Nemca.
Je pa Zverev v četrtem nizu takoj odvzel servis Sheltonu, ki je napravil preveč napak. Američan kljub glasni podpori v četrtem nizu igre ni prikazal ravni iz tretjega. Nov odvzem servisa Nemca pa je zapečatil usodo šest let mlajšega domačina.
OP ZDA, grand slam (93,2 milijona evrov), moški, finale:
Alexander Zverev (Nem/1) - Ben Shelton (ZDA/8) 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.
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