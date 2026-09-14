Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Zverev po Roland Garrosu slavil tudi na OP ZDA

New York, 14. 09. 2026 01.01 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Alexander Zverev

Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na osrednjem igrišču Arthur Ashe je prvi nosilec po treh urah in pol ugnal osmopostavljenega Američana Bena Sheltona s 6:3, 7:6, 5:7, 6:2. Zverev je prišel do druge lovorike na turnirjih velike četverice, potem ko je letos prvič slavil v Parizu.

Za 29-letnega Alexandra Zvereva je bil to šesti finale na turnirjih za grand slam. Potem ko je prve tri v New Yorku (2020), Parizu (2024) in Melbournu (2025) izgubil, je v zadnjih treh dvakrat slavil. Letos je do prvenca prišel na Rolandu Garrosu, kjer je izkoristil odsotnost Španca Carlosa Alcaraza in hiter izpad Italijana Jannika Sinnerja. V finalu je ugnal Italijana Flavia Cobollija po petih nizih.

V Wimbledonu je nato prvič zaigral v finalu na sveti travi, a moral na njej priznati premoč Sinnerju. Zverev, ki je na OP ZDA postal sploh prvi igralec v zgodovini, ki je bil prvi nosilec na turnirju, ne da bi pred tem zasedel prvo mesto na lestvici ATP, se je na letošnjem turnirju v prvih dveh krogih mučil in za zmagi potreboval pet nizov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nadaljevanju turnirja je strnil vrste, izboljšal kakovost in dobil 15 od 16 nizov za prvo slavje v New Yorku. V žep je za zmago pospravil 4,75 milijona evrov, na lestvici ATP pa se je na 1800 točk približal vodilnemu Sinnerju. Zgolj po letošnjih rezultatih je Italijana s slavjem na OP ZDA celo prehitel. Zverev je v 44. finalu v karieri 26. slavil, medtem ko je Ben Shelton v desetem finalu tretjič okusil grenkobo poraza.

Triindvajsetletni Američan tudi po šesti tekmi čaka na prvo zmago proti Nemcu, v prejšnjih petih pa je osvojil le en niz. V uteho mu ostaja ček za 2,41 milijona evrov ter najvišja uvrstitev v karieri na lestvici ATP. Danes bo namreč ob posodobitvi napredoval na četrto mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Začetek je bil za Sheltona zelo nervozen. Z dvojno napako je v svojem prvem finalu na grand slamih že v prvi igri podaril brejk Nemcu. Slednji je deloval bolj zbrano, a ob darilih šest let mlajšega Američana niti ni potreboval najvišje ravni tenisa. Tudi drugi odvzem servisa in s tem uvodni niz mu je Shelton podaril z dvojno napako.

Drugi niz je bil bolj izenačen, Shelton pa je edino priložnost za odvzem servisa Nemca ubranil v četrti igri. Čeprav je imel Shelton na svoj začetni udarec nekaj malega več težav, je izsilil podaljšano igro. Doslej te proti Zverevu v štirih poskusih še ni dobil in tudi nocoj je bil v njej brez možnosti. Zgodovina je govorila proti Sheltonu, ki še nikoli ni nadoknadil zaostanka z 0:2 v nizih, na drugi strani pa je Zverev vse svoje dvoboje po vodstvu z 2:0 dobil z izjemo enega prav v finalu OP ZDA 2020.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi tokrat je Zverev, ki je deloval zelo zanesljivo na svoj servis, izgubil niz, v katerem bi si že lahko zagotovil lovoriko. Serviral je za novo podaljšano igro, a je Shelton povezal nekaj odličnih udarcev in izkoristil drugo od treh zaporednih priložnosti za brejk po slabem voleju Nemca.

Je pa Zverev v četrtem nizu takoj odvzel servis Sheltonu, ki je napravil preveč napak. Američan kljub glasni podpori v četrtem nizu igre ni prikazal ravni iz tretjega. Nov odvzem servisa Nemca pa je zapečatil usodo šest let mlajšega domačina.

OP ZDA, grand slam (93,2 milijona evrov), moški, finale:

Alexander Zverev (Nem/1) - Ben Shelton (ZDA/8) 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.

tenis op zda finale alexander zverev ben shelton

Slovenski orkan odpihnil Švede za drugo gladko zmago

24ur.com Začel je s trdim delom in znojem, dolgo vladal in končal s solzami v očeh
24ur.com Zverev na Rolandu Garrosu do prvega naslova na grand slamih
24ur.com Alcaraz se je prvič zavihtel na prestol Roland Garrosa
24ur.com Moj finale najbolj gledan na OI? Polepšali ste mi dan
24ur.com Pogačar je zmagovalec 112. Dirke po Franciji!
24ur.com Brezhibni Sinner do prvega naslova na sveti travi
24ur.com Superbike: Razgatlioglu veliki zmagovalec sobotnega sporeda
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
11 navad srečnih parov pred spanjem
11 navad srečnih parov pred spanjem
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
zadovoljna
Portal
Igralka razkrila, zakaj v javnosti pogosto nosi ruto
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
To je najsrečnejši kraj na svetu
To je najsrečnejši kraj na svetu
vizita
Portal
Ateroskleroza odkrita pri 57 odstotkih zdravih odraslih
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
cekin
Portal
Lahko zaradi objav na TikToku izgubite službo? Primer zaposlene je sprožil burno razpravo
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
moskisvet
Portal
Igralka že sedem let ni bila na zmenku
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
dominvrt
Portal
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Sezona porok
Sezona porok
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951