Zverev po skoraj petih urah v drugi krog OP ZDA

Alexander Zverev je v letošnjem letu osvojil svoj prvi grand slam naslov, to mu je uspelo v Parizu, nato pa je finale igral še v Wimbledonu, kjer pa ni uspel ponoviti uspeha iz Pariza. Na odprtem prvenstvu ZDA je svojo pot začel v prvem krogu proti 31-letnemu Italijanu, ki po slabši sezoni zaseda 89. mesto na lestvici.

Italijanski tenisač je bil v prvem krogu blizu velikega presenečenja. Pisal se je četrti niz, ko je imel v rokah vodstvo s 5:4 in bil zgolj dve točki oddaljen od senzacije. V odločilnem petem nizu je imel priložnost odvzeti servis Zverevu, vendar je Nemec z break žogico ubranil in povedel s 4:2.

"To je bil moj najdaljši dvoboj prvega kroga na grand slam turnirjih. Potreboval sem to zmago, saj se običajno po takih razpletih v nadaljevanju turnirja zgodijo lepe stvari" je dejal prvi nosilec po izredno napetem obračunu, ki se je končal pozno v noč.