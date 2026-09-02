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Zverev po skoraj petih urah v drugi krog OP ZDA

New York, 02. 09. 2026 12.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Alexander Zverev

Na odprtem prvenstvu ZDA smo skoraj doživeli prvo presenečenje. Prvi nosilec Alexander Zverev se je v prvem krogu namučil proti Italijanu Lorenzu Sonegu, dvoboj pa je dobil z rezultatom 3:2 po dolgih štirih urah in 55 minutah.

Alexander Zverev je v letošnjem letu osvojil svoj prvi grand slam naslov, to mu je uspelo v Parizu, nato pa je finale igral še v Wimbledonu, kjer pa ni uspel ponoviti uspeha iz Pariza. Na odprtem prvenstvu ZDA je svojo pot začel v prvem krogu proti 31-letnemu Italijanu, ki po slabši sezoni zaseda 89. mesto na lestvici.

Alexander Zverev in Lorenzo Sonego
Alexander Zverev in Lorenzo Sonego
FOTO: Profimedia
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Italijanski tenisač je bil v prvem krogu blizu velikega presenečenja. Pisal se je četrti niz, ko je imel v rokah vodstvo s 5:4 in bil zgolj dve točki oddaljen od senzacije. V odločilnem petem nizu je imel priložnost odvzeti servis Zverevu, vendar je Nemec z break žogico ubranil in povedel s 4:2.

"To je bil moj najdaljši dvoboj prvega kroga na grand slam turnirjih. Potreboval sem to zmago, saj se običajno po takih razpletih v nadaljevanju turnirja zgodijo lepe stvari" je dejal prvi nosilec po izredno napetem obračunu, ki se je končal pozno v noč.

Alexander Zverev tenis OP ZDA Lorenzo Sonego grand slam

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