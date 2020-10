Zverev pomiril zaskrbljene v Parizu: test na covid-19 negativen

"Rad bi vam sporočil, da je bil moj test na covid-19 znova negativen. V nedeljo nisem bil stoodstoten in zdaj bom imel nekaj dni za okrevanje. Prav tako želim čestitati Janniku Sinnerju za dobro tekmo. Srečno v nadaljnjem delu tekmovanja," je zapisal Alexander Zverev na Instagramu. Že nemudoma po obračunu je razložil, da so v njegovi ekipi vsi pred obračunom s Sinnerjem opravili teste in da so bili vsi negativni, s čimer je zavrgel očitke, da je ravnal neodgovorno v času hude pandemije v Parizu.

Po obračunu, v katerem je bilo razvidno, da Zverev ni v najboljšem stanju, je Nemec sicer priznal, da je na igrišče stopil kljub povišani telesni temperaturi in slabemu počutju, po tekmi pa je še izpostavil, da bi bilo bolje, če na igrišče ne bi stopil. Zverev je obračun izgubil v štirih nizih, Sinner pa se bo v četrtfinalu pomeril z glavnim favoritom za naslovRafaelom Nadalom, ki v Parizu lovi še rekordno 13. lovoriko, s katero bi se na čelu osvojenih grand slamov izenačil z švicarskim maestrom Rogerjem Federerjem. A Španca letos, ko Roland Garros poteka v nadomestnem terminu, čaka izjemno težka naloga, saj mu pogoji niso tako zelo pisani na kožo kot običajno. Žogice se namreč zaradi vlažnega peska ne odbijajo tako visoko, poleg tega pa so se organizatorji odločili za drugačen izbor teniških žogic, ki so sicer bolj primerne za trde podlage.

Po obračunu, v katerem je bilo razvidno, da Zverev ni v najboljšem stanju, je Nemec sicer priznal, da je na igrišče stopil kljub povišani telesni temperaturi in slabemu počutju, po tekmi pa je še izpostavil, da bi bilo bolje, če na igrišče ne bi stopil.