Zverev pred težavo: bivše dekle trdi, da je noseče – z njim

"Sem v 20. tednu nosečnosti in pričakujem Alexovega otroka," je v intervjuju za nemški Gala Magazinerazkrila Brenda, ki je bila v zvezi z Alexandrom Zverevommanj kot leto dni. Razšla sta se namreč že avgusta. Dodala je, da njena nosečnost ni bila povod za razhod z nemškim teniškim igralcem, obenem pa zatrdila, da nima nobenega namena deliti skrbništva nad otrokom. "To nikakor ne pride v poštev," je bila jasna Patea. "Otrok ni bil načrtovan, toda naredila bom vse, da odraste v harmoničnem okolju. Sem srečnica, ker lahko otroka vzgojim sama," je še poudarila nemška manekenka.

Nemška manekenka, sicer rojena kot Brenda Hübscher, je v Nemčiji zelo dobro poznana, tekmovala je tudi v nemški različici šova Next Top Model. Že pri 16 je zapustila družino in sama skrbela zase. Preden se je zapletla z Zverevom, je bila v zvezi z manekenom in igralcem turškega rodu Muratom Yagcijem, s katerim se je menda prijateljsko razšla januarja 2019.