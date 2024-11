Zverev v polfinale prek Alcaraza, zadnji polfinalist pa Ruud

Ruud je za napredovanje v izločilne boje potreboval osvojeni niz proti Rubljovu, ta pa je potreboval gladko zmago z 2:0 ter z najmanj šestimi igrami razlike. Ko je prvi niz pripadel Norvežanu, je bilo zgodbe za Rubljova konec, medtem ko je Alcaraz zaradi negativne razlike med osvojenimi igrami že prej ostal brez možnosti za preboj med najboljše štiri. Ruud je po izgubljenem drugem nizu strnil vrste in po uri in 45 minutah slavil z 2:1 v nizih.

V sobotnem polfinalu bo Norvežan, trikratni finalist turnirjev velike četverice, izzval zmagovalca skupine Ilie Nastase, in sicer Italijana Jannika Sinnerja.

Napet dvoboj med Alcarazem in Zverevom pripadel slednjemu

V izjemno izenačenem dvoboju z Alcarazem je imel Zverev v prvem nizu več priložnosti, da pride do prednosti, a je šest let mlajši Španec ubranil vseh sedem žogic za odvzem servisa. Kljub temu je v zelo kakovostni podaljšani igri slavil Nemec in si tako že po prvem nizu zagotovil nastop v polfinalu.

V drugem nizu je takoj prišel do "breaka" in nato relativno mirno krmaril do še tretje zmage v skupinskem delu, potem ko je za uvod ugnal Andreja Rubljova in nato še Casperja Ruuda. Doslej Nemec še ni izgubil niza, v polfinalu pa ga čaka Američan Taylor Fritz.