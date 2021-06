Zverev prvič v polfinalu Pariza

Nemec Alexander Zverev se je prvič v karieri uvrstil v polfinale odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. V četrtfinalu je gladko s 6:4, 6:1, 6:1 po dobri uri in pol ugnal Španca Alejandra Davidovicha Fokino s 6:4, 6:1 in 6:1. Skupno je to za Zvereva tretji polfinale na grand slamih. Lani mu je to uspelo v Melbournu in New Yorku. Zverev bo v Roland Garrosu skušal vsaj ponoviti odprto prvenstvo ZDA, kjer je bil na pragu zmage, nato pa po petih nizih izgubil finale z Avstrijcem Dominicom Thiemom.

