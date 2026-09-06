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Zverev tokrat 'trpel' precej manj za napredovanje

New York, 06. 09. 2026 08.18 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Alexander Zverev in Lorenzo Sonego

Nemec Alexander Zverev je tokrat za napredovanje na zadnjem teniškem grand slamu sezone v New Yorku potreboval le tri nize. Po dveh maratonskih obračunih v prvih dveh krogih je prvi nosilec OP ZDA v tretjem Čilenca Alejandra Tabila ugnal s 6:2, 7:6, 6:2. Njegov naslednji tekmec bo Italijan Luciano Darderi. Zverev ima za sabo najboljšo sezono doslej na turnirjih velike četverice. Potem ko je prvič v karieri dobil Roland Garros, je igral še v finalu Wimbledona, kjer pa je izgubil proti Janniku Sinnerju.

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Italijana Jannika Sinnerja, prvega igralca sveta, tokrat v New Yorku zaradi poškodbe ni, bo pa moral Nemec Alexander Zverev, v kolikor želi vsaj ponoviti uspeh iz leta 2020, ko je na OP ZDA igral v finalu, najprej preskočiti drugačno italijansko oviro. Njegov tekmec bo 24-letni Luciano Darderi, ki iz leta v leto napreduje. Letos je že bil 16. igralec sveta, na OP ZDA pa je prišel kot 22. na lestvici ATP. V tretjem krogu je ugnal Avstralca Dana Sweenyja s 6:4, 6:3, 6:3 in se prvič prebil med najboljših 16 v New Yorku.

Alexander Zverev
Alexander Zverev
FOTO: Profimedia

Potem ko se je Darderi drugič v karieri uvrstil v osmino finala, bo prvič za preboj med osem najboljših igral Francoz Arthur Gea. Enaindvajsetletnik je po petih nizih s 7:6, 3:6, 4:6, 6:3, 6:2 ugnal domačina Michaela Zhenga. Francozov tekmec med najboljšimi 16 bo Nizozemec Botic van de Zandschulp. Slednji je svoj največji uspeh na grand slamih zabeležil prav v New Yorku, ko je leta 2021 igral v četrtfinalu in izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu, Rusu Danilu Medvedjevu.

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Van de Zandschulp je prav tako po petih nizih izločil svojega tekmeca v osmini finala, s 3:6, 7:6, 4:6, 7:6, 6:3 je po štirih urah in pol premagal 31. nosilca iz Belgije Zizouja Bergsa. Še enega novega četrtfinalista bo dal zadnji par zgornje polovice žreba, saj se bosta za mesto med osmerico pomerila Argentinec Francisco Cerundolo in Belgijec Alexander Blockx.

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Cerundolo je po preobratu s 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 ugnal devetopostavljenega domačina Taylorja Fritza, ki je pred tem kazal zavidljivo raven forme. "Pojma nimam, kako mi je uspelo. Igral je precej bolje v prvih dveh nizih, bil je zelo agresiven. Sploh se nisem počutil udobno, ampak ko sem v tretjem nizu izenačil, je bilo kar naenkrat bolje. Najboljše sem nato prihranil za četrti in peti niz. Taylor je tu že igral v finalu, dobil je veliko dvobojev, a dobro sem se pripravil in se zavedal, da bo težko," je dejal 28-letni Argentinec.

Quentin Halys in Aleksander Zverev
Quentin Halys in Aleksander Zverev
FOTO: AP

Po prvi zmagi na osrednjem igrišču Arthur Ashe zdaj Cerundola čaka Blockx, ki je izločil petega nosilca, Italijana Flavia Cobollija s 6:7, 6:3, 6:0, 6:3. Za Belgijca bo to po drugi zmagi proti igralcu iz najboljše deseterice sploh prvi obračun osmine finala na grand slamih.

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Krepko čez polnoč se je zavlekel zadnji obračun med domačinom Learnerjem Tienom in Čehom Jakubom Menšikom. Mladi Američan še nikoli ni dobil dvoboja v New Yorku, s slavjem proti Menšiku pa se je v petem nastopu na OP ZDA uvrstil med 16 najboljših. Štirinajsti nosilec je slavil s 6:3, 1:6, 6:7, 6:3, 6:4.

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"Hvala, da ste ostali na tribunah. Če bi bilo prazno, ne vem, če bi izvlekel to zmago. Veliko je bilo vzponov in padcev. Nisem igral najbolje, a nekako dobil prvi niz. Tudi četrtega bi vsaj sodeč po začetku moral izgubiti, toda pobral sem se in odnesel zmago," je razlagal 20-letnik iz Irvina v Kaliforniji.

Letos je Tien že igral v četrtfinalu na OP Avstralije, za ponovitev tega uspeha v New Yorku pa se bo udaril z Rusom Karenom Hačanovom. Dobitnik srebrne kolajne na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 je s 6:3, 6:2, 6:4 premagal Francoza Benjamina Bonzija in je edini poleg Zvereva, ki je doslej v karieri že igral v polfinalu turnirjev velike četverice. To mu je uspelo prav v New Yorku 2022 in v Melbournu štiri mesece kasneje.

Razlagalnik

Izraz 'grand slam' v tenisu označuje štiri najpomembnejše in najbolj prestižne turnirje na svetu v koledarskem letu: Odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open), Odprto prvenstvo Francije (Roland Garros), Odprto prvenstvo Anglije (Wimbledon) in Odprto prvenstvo ZDA (US Open). Zmaga na vseh štirih turnirjih v istem koledarskem letu se imenuje 'koledarski grand slam', kar velja za enega največjih dosežkov v športni zgodovini.

Roland Garros, znan tudi kot Odprto prvenstvo Francije, je edini grand slam turnir, ki se igra na peščeni podlagi. Pesek upočasni žogico in povzroči višji odboj, kar zahteva od igralcev večjo fizično vzdržljivost, potrpežljivost in taktično prilagajanje. Turnir se odvija v Parizu in velja za vrhunec sezone igranja na pesku, kjer je zgodovinsko najbolj dominiral Rafael Nadal.

Lestvica ATP (Association of Tennis Professionals) je uradni sistem razvrščanja profesionalnih teniških igralcev na svetu. Igralci na tej lestvici nabirajo točke z nastopi na turnirjih skozi celo leto, pri čemer so turnirji različno ovrednoteni glede na njihovo pomembnost in velikost. Višja uvrstitev na lestvici igralcem omogoča neposredno uvrstitev na glavne turnirje in boljše pozicije v žrebu, saj so najboljši igralci razvrščeni kot nosilci.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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