Zverev tokrat 'trpel' precej manj za napredovanje

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Italijana Jannika Sinnerja, prvega igralca sveta, tokrat v New Yorku zaradi poškodbe ni, bo pa moral Nemec Alexander Zverev, v kolikor želi vsaj ponoviti uspeh iz leta 2020, ko je na OP ZDA igral v finalu, najprej preskočiti drugačno italijansko oviro. Njegov tekmec bo 24-letni Luciano Darderi, ki iz leta v leto napreduje. Letos je že bil 16. igralec sveta, na OP ZDA pa je prišel kot 22. na lestvici ATP. V tretjem krogu je ugnal Avstralca Dana Sweenyja s 6:4, 6:3, 6:3 in se prvič prebil med najboljših 16 v New Yorku.

Alexander Zverev FOTO: Profimedia

Potem ko se je Darderi drugič v karieri uvrstil v osmino finala, bo prvič za preboj med osem najboljših igral Francoz Arthur Gea. Enaindvajsetletnik je po petih nizih s 7:6, 3:6, 4:6, 6:3, 6:2 ugnal domačina Michaela Zhenga. Francozov tekmec med najboljšimi 16 bo Nizozemec Botic van de Zandschulp. Slednji je svoj največji uspeh na grand slamih zabeležil prav v New Yorku, ko je leta 2021 igral v četrtfinalu in izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu, Rusu Danilu Medvedjevu.

Van de Zandschulp je prav tako po petih nizih izločil svojega tekmeca v osmini finala, s 3:6, 7:6, 4:6, 7:6, 6:3 je po štirih urah in pol premagal 31. nosilca iz Belgije Zizouja Bergsa. Še enega novega četrtfinalista bo dal zadnji par zgornje polovice žreba, saj se bosta za mesto med osmerico pomerila Argentinec Francisco Cerundolo in Belgijec Alexander Blockx.

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Cerundolo je po preobratu s 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 ugnal devetopostavljenega domačina Taylorja Fritza, ki je pred tem kazal zavidljivo raven forme. "Pojma nimam, kako mi je uspelo. Igral je precej bolje v prvih dveh nizih, bil je zelo agresiven. Sploh se nisem počutil udobno, ampak ko sem v tretjem nizu izenačil, je bilo kar naenkrat bolje. Najboljše sem nato prihranil za četrti in peti niz. Taylor je tu že igral v finalu, dobil je veliko dvobojev, a dobro sem se pripravil in se zavedal, da bo težko," je dejal 28-letni Argentinec.

Quentin Halys in Aleksander Zverev FOTO: AP

Po prvi zmagi na osrednjem igrišču Arthur Ashe zdaj Cerundola čaka Blockx, ki je izločil petega nosilca, Italijana Flavia Cobollija s 6:7, 6:3, 6:0, 6:3. Za Belgijca bo to po drugi zmagi proti igralcu iz najboljše deseterice sploh prvi obračun osmine finala na grand slamih.

Krepko čez polnoč se je zavlekel zadnji obračun med domačinom Learnerjem Tienom in Čehom Jakubom Menšikom. Mladi Američan še nikoli ni dobil dvoboja v New Yorku, s slavjem proti Menšiku pa se je v petem nastopu na OP ZDA uvrstil med 16 najboljših. Štirinajsti nosilec je slavil s 6:3, 1:6, 6:7, 6:3, 6:4.

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"Hvala, da ste ostali na tribunah. Če bi bilo prazno, ne vem, če bi izvlekel to zmago. Veliko je bilo vzponov in padcev. Nisem igral najbolje, a nekako dobil prvi niz. Tudi četrtega bi vsaj sodeč po začetku moral izgubiti, toda pobral sem se in odnesel zmago," je razlagal 20-letnik iz Irvina v Kaliforniji. Letos je Tien že igral v četrtfinalu na OP Avstralije, za ponovitev tega uspeha v New Yorku pa se bo udaril z Rusom Karenom Hačanovom. Dobitnik srebrne kolajne na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 je s 6:3, 6:2, 6:4 premagal Francoza Benjamina Bonzija in je edini poleg Zvereva, ki je doslej v karieri že igral v polfinalu turnirjev velike četverice. To mu je uspelo prav v New Yorku 2022 in v Melbournu štiri mesece kasneje.