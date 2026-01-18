Juvan in Erjavec mirni pred začetkom OP Avstralije

Arina Sabalenka FOTO: Profimedia

"Potrebovala sem nekaj časa, da sem se sprostila. S tribune me je spremljal Roger Federer, moj idol, poleg njega pa še Rod Laver. Ves čas sem si govorila, da ne smem gledati proti njima. Bila sem živčna, na koncu pa lahko rečem, da upam, da sem jima ponudila vsaj malo zabave," je razlog za nekoliko slabšo predstavo našla Arina Sabalenka. Uspešno je delo opravilo tudi dekle slovenskega nogometnega reprezentanta Jana Oblaka Olga Danilović. Po hudem boju je Srbkinja osvojila veliki skalp, ki ga še vedno predstavlja zmaga nad sedemkratno zmagovalko turnirjev za grand slam, ameriško veteranko, 45-letno Venus Williams.

Olga Danilović FOTO: Profimedia

"Bila je odlična tekma, energija občinstva je bila neverjetna. To me je zelo dvignilo. Olga je odigrala odlično, imela je tudi nekaj sreče. Takšen je pač šport. Ponosna sem na svoj današnji trud, vsako tekmo igram bolje in izpolnjujem cilje, ki jih želim doseči. Le malo manj napak moram delati," je bila ponosna Williams. Na prvi preizkušnji pa še vedno čakata slovenski predstavnici avstralskega prvenstva Kaja Juvan in Veronika Erjavec, ki se bosta v noči na torek borili za napredovanje v drugi krog.

Erjavčevo čaka težek obračun proti Magdaleni Frech, Poljakinja je na WTA lestvici uvrčena več kot 40 mest višje od Slovenke. "Vesela sem, da se mi je uspelo uvrstiti direktno v glavni del turnirja. To pomeni, da sem zadnjih 7 dni lahko izkoristila za počitek in regeneracijo. Počutim se dobro, a prve tekme so vedno psihološke najtežje. Ne čaka me lahka tekma, upam da bom na koncu zmagala," je pred tekmo povedala 26-letnica.

Dobri 2 uri po začetku tekme med Erjavčevo in Flachovo se bosta udarili še Juvanova in Elena Ribakinova. Odlična Kazakhstankinja zaseda 5. mesto na WTA lestvici in bo zagotovo visoka ovira za Slovenko. "Tukaj je vse mirno. Moja nasprotnica je izredno kvalitetna, veselim se najine borbe. Pripravljam se in komaj čakam na tekmo, verjamem da me čaka odlična izkušnja," je povedala 25-letnica. Alexander Zverev, tretji nosilec turnirja, je imel na začetku težave z močnim servisom tekmeca, v nizu je že zaostajal z 1:4, si sicer priboril tie break, ki pa ga je izgubil. V nadaljevanju pa je vendarle našel ritem in prišel do zmage.

Gabriel Diallo in Alexander Zverev FOTO: Profimedia

"Diallo je odličen igralec. Mlad, zelo nadarjen, zelo močan. Na začetku nisem igral dobro, dajal sem mu preveč priložnosti, bil sem preveč obramben. Ampak zadovoljen sem s tem, kako sem se vrnil v igro, kako odigral drugi, tretji in četrti niz. Zdelo se mi je, da sem bil na precej visoki ravni," je bil po dvoboju dobre volje Zverev. Slabšega razpoloženja pa je bil prvi dan turnirja Italijan Flavio Cobolli, 20. nosilca je v treh nizih izločil Britanec Arthur Fery.

Marta Kostjuk FOTO: Profimedia