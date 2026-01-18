Naslovnica
Drugi športi

Juvan in Erjavec mirni pred začetkom OP Avstralije

Melbourne, 18. 01. 2026 14.32

Avtor:
L.M. A.V. STA
Kaja Juvan

Prva nosilca odprtega teniškega prvenstva Avstralije v Melbournu sta uspešno in zanesljivo preskočila prvo oviro. Španec Carlos Alcaraz je v treh nizih ugnal Avstralca Adama Waltona, nekaj težav je imel le v drugem nizu, Belorusinja Arina Sabalenka pa je bila v dveh nizih boljša od Francozinje Rakotomanga Rajaonah, težje je dobila prvi niz. Kajo Juvan in Veroniko Erjavec v noči na torek čakata uvodni tekmi letošnjega prvenstva.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
FOTO: Profimedia

"Potrebovala sem nekaj časa, da sem se sprostila. S tribune me je spremljal Roger Federer, moj idol, poleg njega pa še Rod Laver. Ves čas sem si govorila, da ne smem gledati proti njima. Bila sem živčna, na koncu pa lahko rečem, da upam, da sem jima ponudila vsaj malo zabave," je razlog za nekoliko slabšo predstavo našla Arina Sabalenka.

Uspešno je delo opravilo tudi dekle slovenskega nogometnega reprezentanta Jana Oblaka Olga Danilović. Po hudem boju je Srbkinja osvojila veliki skalp, ki ga še vedno predstavlja zmaga nad sedemkratno zmagovalko turnirjev za grand slam, ameriško veteranko, 45-letno Venus Williams.

Olga Danilović
Olga Danilović
FOTO: Profimedia

"Bila je odlična tekma, energija občinstva je bila neverjetna. To me je zelo dvignilo. Olga je odigrala odlično, imela je tudi nekaj sreče. Takšen je pač šport. Ponosna sem na svoj današnji trud, vsako tekmo igram bolje in izpolnjujem cilje, ki jih želim doseči. Le malo manj napak moram delati," je bila ponosna Williams.

Na prvi preizkušnji pa še vedno čakata slovenski predstavnici avstralskega prvenstva Kaja Juvan in Veronika Erjavec, ki se bosta v noči na torek borili za napredovanje v drugi krog. 

Erjavčevo čaka težek obračun proti Magdaleni Frech, Poljakinja je na WTA lestvici uvrčena več kot 40 mest višje od Slovenke. "Vesela sem, da se mi je uspelo uvrstiti direktno v glavni del turnirja. To pomeni, da sem zadnjih 7 dni lahko izkoristila za počitek in regeneracijo. Počutim se dobro, a prve tekme so vedno psihološke najtežje. Ne čaka me lahka tekma, upam da bom na koncu zmagala," je pred tekmo povedala 26-letnica.

Dobri 2 uri po začetku tekme med Erjavčevo in Flachovo se bosta udarili še Juvanova in Elena Ribakinova. Odlična Kazakhstankinja zaseda 5. mesto na WTA lestvici in bo zagotovo visoka ovira za Slovenko. "Tukaj je vse mirno. Moja nasprotnica je izredno kvalitetna, veselim se najine borbe. Pripravljam se in komaj čakam na tekmo, verjamem da me čaka odlična izkušnja," je povedala 25-letnica.

Alexander Zverev, tretji nosilec turnirja, je imel na začetku težave z močnim servisom tekmeca, v nizu je že zaostajal z 1:4, si sicer priboril tie break, ki pa ga je izgubil. V nadaljevanju pa je vendarle našel ritem in prišel do zmage.

Gabriel Diallo in Alexander Zverev
Gabriel Diallo in Alexander Zverev
FOTO: Profimedia

"Diallo je odličen igralec. Mlad, zelo nadarjen, zelo močan. Na začetku nisem igral dobro, dajal sem mu preveč priložnosti, bil sem preveč obramben. Ampak zadovoljen sem s tem, kako sem se vrnil v igro, kako odigral drugi, tretji in četrti niz. Zdelo se mi je, da sem bil na precej visoki ravni," je bil po dvoboju dobre volje Zverev.

Slabšega razpoloženja pa je bil prvi dan turnirja Italijan Flavio Cobolli, 20. nosilca je v treh nizih izločil Britanec Arthur Fery.

Marta Kostjuk
Marta Kostjuk
FOTO: Profimedia

Tudi pri dekletih se je že poslovila 20. nosilka, Ukrajinka Marta Kostjuk, premoč je morala priznati Francozinji Elsi Jacquemot. Neuspešna je bila tudi njena rojakinja, 26. nosilka, Dajana Jastremska, ugnala jo je Romunka Gabriela Ruse. Da ukrajinski dan v ženski konkurenci ni bil še bolj črn, je poskrbela 12. nosilka Jelina Svitolina, ki se je tako kot sedma nosilka, Italijanka Jasmine Paolini, zanesljivo uvrstila v naslednji krog.

