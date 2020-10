Zverev zanikal napad na dekle, potrdil očetovstvo

Nemški teniški zvezdnik Alexander Zverev je zanikal obtožbe nekdanjega dekleta, da jo je lani v New Yorku napadel. Sedmi igralec sveta vztraja, da so obtožbe Olge Šaripove, da jo je med odprtim prvenstvom ZDA skušal "zadaviti", brez osnove in "enostavno neresnične". Ob tem pa je 23-letnik razkril, da bosta z nekdanjo partnerico Brendo Patea postala starša.

Šaripova, nekdanje dekle Alexandra Zvereva, je na Instagramu objavila poročilo o napadu, a napadalca sprva ni imenovala, pozneje pa je ruskim medijem potrdila, da gre za Zvereva. Šaripova je tudi trdila, da je Zverev "z njeno glavo butal ob zid" in da je morala iz hotela pobegniti bosih nog. "Zaradi neutemeljenih obtožb mojega nekdanjega dekleta Olge Šaripove ... sem zelo žalosten," je v izjavi za javnost dejal Zverev, ki je letos nastopil v finalu OP ZDA. "Zelo obžalujem, da je podala takšne izjave, ker obtožbe enostavno niso resnične. Imela sva zvezo, vendar se je končala že pred dolgo časa. Res ne vem, zakaj se je Olga zdaj odločila za takšne obtožbe. Upam, da bova v prihodnje našla način, kako se drug do drugega obnašati na razumen in spoštljiv način," je še zapisal teniški zvezdnik. Ob tem je isti dan potrdil, da bo z drugo nekdanjo partnerico, 27-letno nemško manekenko, dobil otroka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Pričakujem Alexovega otroka. Sicer trenutno nimava nobenih stikov in iskreno povedano z njim ne nameravam deliti skrbništvo nad otrokom," je dejala Patea za News.com.au. "Zadnjih nekaj dni predstavlja zame velik izziv," pa je priznal Zverev.