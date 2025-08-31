Zverev znova razočaral, Sinner podaljšal zmagoviti niz

Prvi nosilec teniškega odprtega prvenstva ZDA Jannik Sinner se je brez večjih težav uvrstil v osmino finala, prav tako druga nosilka Poljakinja Iga Swiatek. Zato pa je predčasno nastope končal tretji nosilec Nemec Alexander Zverev, ki je obstal v tretjem krogu New Yorka.

Alexander Zverev je na OP ZDA presenetljivo izpadel v tretjem krogu. Najboljši nemški teniški igralec je izgubil proti Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu s 6:4, 6:7 (7), 4:6, 4:6. Le dva meseca po debaklu v prvem krogu Wimbledona so se vsi upi na prvo zmago na turnirjih za grand slam znova razblinili.

"Izgubil sem, ker sem slabo igral. Na splošno nisem odigral dobrega turnirja," je dejal 28-letni Nemec, ki je po zmagi v prejšnjem krogu sicer drzno napovedal, da je prišel pokvarit načrte Janniku Sinnerju in Špancu Carlosu Alcarazu. "Mislim, da sem tukaj zadnji dve leti igral slabo. Tekme, ki sem jih tukaj dobil, so bile težke, niso bile prav lepe, bolj sem jih dobil s trdim delom kot z dobrim tenisom. Takoj, ko sem imel nasproti mreže dobrega igralca, sem izgubil," je dodal Nemec. Medtem pa je Sinner prvič na turnirju oddal niz. Po dveh gladkih zmagah se je moral tokrat na stadionu Arthur Ashe bolj potruditi, ne le v prvih dveh nizih, ampak tudi v tretjem, kjer je kanadski tekmec Denis Shapovalov zapravil prednost s 3:0 in brejk-žogo. To je bila prelomnica na dvoboju.

Jannik Sinner

Sinner je postavil temelje za zmago, ki si jo je zagotovil s 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 v 3 urah in 12 minutah z devetimi dobljenimi igrami zaporedoma. To je bila 24. zmaga v nizu za 24-letnega Italijana na velikih turnirjih s trdo podlago. "Bila je zelo, zelo težka tekma. Vedel sem, da moram proti njemu igrati na visoki ravni in vesel sem, da mi je uspelo zmagati," je Sinner povzel v intervjuju na igrišču. Naslednja ovira bo Kazahstanec Aleksander Bublik, ki je poleg številke 2 na svetu Alcaraza to sezono edini igralec, ki je že premagal Sinnerja. Južnotirolski zvezdnik je letos izgubil le štiri od 38 tekem. Bublik pa je v New Yorku s 7:6, 6:7, 6:3, 6;7 in 6:1 po petih nizih izločil domačega aduta, 14. nosilca Tommyja Paula. V ženski konkurenci so napredovale vse nosilke. Tretja Coco Gauff je gladko izločila Poljakinjo Magdaleno Frech, japonska zvezdnica Naomi Osaka pa je bila boljša od nekoliko višje rangirane Avstralke Darje Kasatkine. Nekdanja številka 1 se je tako prebila v osmino finala prvič po skoraj petih letih. "Zadovoljna sem z igro, ki sem jo prikazala," je svoj nastop ocenila Osaka.

Iga Swiatek