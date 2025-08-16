Zverev ugnal Sheltona za 'zmenek' z Alcarazom

Alexander Zverev se je s tem četrtič v prav toliko nastopih od leta 2020 uvrstil v polfinale turnirja v Cincinnatiju z nagradnim skladom v vrednosti skoraj osem milijonov evrov. Turnir je 28-letnik zmagal leta 2021, naslednje leto pa na njem zaradi poškodbe ni nastopil. Ben Shelton se je v Cincinnatiju prebil do četrtfinala po tem, ko je prejšnji teden v Torontu osvojil svoj prvi naslov na turnirju masters in se prebil med prvo deseterico svetovne lestvice. A dvaindvajsetletni Američan tokrat ni imel pravih odgovorov za izkušenejšega Nemca.
Zverev se bo v drugem polfinalu moškega dela turnirja pomeril z drugim igralcem sveta Špancem Carlosom Alcarazom, ki se je pred tem precej namučil, da je premagal Rusa Andreja Rubljova. Igralca sta si razdelila uvodna niza (6:3 in 4:6), v izenačenem zadnjem je Alcaraz le prevladal s 7:5.
V prvem polfinalu se bosta srečala prvi igralec sveta Janik Sinner iz Italije in francoski kvalifikant Terence Atmane. Triindvajseletni Francoz velja za največje presenečenje turnirja, saj je kot 136. igralec sveta v zadnjih dveh krogih premagal dva igralce iz prve deseterice.
Izidi, Cincinnati, masters ATP 1000 (7.915.693 evrov):
- četrtfinale:
Alexander Zverev (Nem/3) - Ben Shelton (ZDA/5) 6:2, 6:2;
Carlos Alcaraz (Špa/2) - Andrej Rubljov (Rus/9) 6:3, 4:6, 7:5;
Cincinnati, WTA 1000 (4.436.419 evrov):
- četrtfinale:
Iga Swiatek (Pol/3) - Ana Kalinskaja (Rus/28) 6:3, 6:4;
Elena Ribakina (Kaz/9) - Arina Sabalenka (Blr/1) 6:1, 6:4;
Veronika Kudermetova (Rus) - Varvara Gracheva (Fra) 6:1, 6:2;
Jasmine Paolini (Ita/7) - Coco Gauff (ZDA/2) 2:6, 6:4, 6:3.
