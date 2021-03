Zverev v šestem poskusu le ugnal Cicipasa in osvojil Acapulco

Alexander Zverev, sicer sedmi igralec sveta, je pred tem izgubil zadnjih pet dvobojev s petim posameznikom z jakostne lestvice. Slabo mu je kazalo tudi v prvem nizu, v katerem je že zaostajal z 1:4, a mu je uspel preobrat. V tesnem drugem nizu je Zverev pri 5:4 serviral za zmago, a je Stefanos Cicipas izvlekel podaljšano igro, v kateri pa je bil boljši Nemec. Ta je prišel do svojega 14. turnirskega naslova in prvega v tem letu.

Prihodnji teden bo eden glavnih kandidatov za zmago na mastersu v Miamiju, udeležbo so namreč odpovedali izkušeni glavni zvezdniki Srb Novak Đoković, Španec Rafael Nadalin Švicar Roger Federerter tudi mladi Avstrijec Dominic Thiem. Cicipas, ki je igral v polfinalih odprtega prvenstva Avstralije in turnirja v Rotterdamu, je neuspešno lovil svojo šesto turnirsko zmago.