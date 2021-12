Zveza ITF 'noče kaznovati vseh Kitajcev' zaradi Peng Šuaj

Združenje teniških igralk WTA je zaradi neodzivnosti kitajskih oblasti v primeru igralke Peng Šuaj odpovedalo vse turnirje, ki bi jih morala prihodnje leto gostiti Kitajska, vključno s tistimi v Hongkongu, je sporočil predsednik WTA Steve Simon. Petintridesetletna Pengova, nekdanja prva igralka sveta v ženskih dvojicah in dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je v začetku novembra nekdanjega visokega kitajskega politika obtožila spolnega napada. Vse od takrat je združenje večkrat izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi usode teniške igralke, ki je izginila iz javnega življenja. "Kako naj našim igralkam razložim, naj igrajo tam, kjer Peng Šuaj ne dovolijo prosto komunicirati z javnostjo in jo očitno z različnimi metodami zadržujejo proti njeni volji? Seveda se ob tem bojim tudi za varnost naših igralk, ki bi morale leta 2022 nastopati na Kitajskem," je prejšnji teden zapisal predsednik Simon. Ob tem je dodal, da je imela poteza ‒ ta bi lahko WTA stala več sto milijonov dolarjev ‒ polno podporo direktorjev WTA. Medtem pa Združenje igralcev ATP ni sledilo potezi WTA in zdaj jo je zavrnilo še združenje ITF, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Kot krovno teniško združenje seveda podpiramo pravice žensk. Obtožbe glede varnosti Pengove je treba vzeti resno in jih raziskati. Še naprej bomo delovali v ozadju in vplivali na reševanje nastalega položaja," je dejal predsednik ITF David Haggerty.