Je zvezda rojena? 15-letnica ugnala Venus Williams in napovedala blestečo kariero

Gauffova velja za najbolj nadarjeno teniško igralko v ZDA, hkrati pa je v Londonu postala tudi najmlajša igralka, ki se je kvalificirala na glavni turnir. Gauffova je, kot piše ESPN, tudi prva (petnajstletna) igralka, ki je po letu 1991 dobila obračun v glavnem žrebu turnirja v Londonu. Američanka Jennifer Capriati je pri 15 letih igrala v polfinalu Wimbledona, potem ko je leta 1991 v četrtfinalu senzacionalno premagala branilko naslova Čehinjo Martino Navratilovo.

"Ne morem opisati občutkov. Solze so same rinile ven. Drugače ne jokam po dvoboju, nikoli doslej še nisem jokala, a tokrat je bila posebna priložnost in nisem se mogla upreti čustvom. To je zame največja zmaga v karieri in seveda velik motiv za naprej. Premagala sem tekmico, ki je bila vrsto let moja vzornica," je zaESPN razpredala 15-letna Američanka, ki ni mogla ubežati novinarskim špekulacijam, če je njen cilj v karieri osvojitev številke ena svetovnega tenisa. "Nikoli si nisem mislila, da lahko napredujem v drugi krog Wimbledona. Pustite me, da uživam v danem trenutku. Številka ena? Zaenkrat se zdi to vprašanje neokusno in neprimerno. Pred mano so takšna imena, ki jih še nekaj časa ne bom premagovala," je bila "resna" Cori Gauff.