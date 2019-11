Zvezda se pred tekmo s Tottenhamom naglas spogleduje celo z osmino finala

Tottenham je vsaj začasno splezal iz krize, v katero je padel po visokem porazu z Bayernom (2:7). V Ligi prvakov so Spurs odgovorili z visoko domačo zmago nad Crveno zvezdo . Prav ta bo sredin nasprotnik Tottenhama, ki je minuli vikend doma remiziral z Evertonom v gosteh. Beograjčani so lani na sloviti Marakani (uradno stadion Rajka Mitića) na kolena spravili kasnejše prvake, nogometaše Liverpoola (2:0, pa čeprav so prvo tekmo na Anfieldu izgubili z 0:4), kar je jasno sporočilo, da ob norem vzdušju Londončane v Beogradu čaka pravi pekel. Delo bo za Londončane še težje, če ne bosta nastopila vprašljiva Harry Kane (bolezen) in Jan Vertonghen (težave z mišico).

"Slišal sem veliko o tekmi z Liverpoolom in o veliki zmagi v pretekli sezoni. Vem, da je Pavkov dosegel dva gola in da je bila na tribunah neverjetna atmosfera," je pred tekmo s Tottenhamom povedal Argentinec Mateo Ezequiel Garcia, ki se je Beograjčanom pridružil to poletje. "Pričakujem, da to lahko ponovimo. Verjamem v našo ekipo in mislim, da nam lahko uspe dobe rezultat," je povedal 23-letni Zvezdin ofenzivni vezist.

TEKMA

Ta se strinja z marsikaterim nogometašem in nogometnim ljubitejem, da je vzdušje na Marakani nekaj neverjetnega, posebnega. "Imel sem priložnost, da sem se prepričal o zgodbi Delij (navijaška skupina Zvezde, op. p.). Njihovo navijanje pomaga in motivira ekipo, da damo svoj maksimum. Verjamem, da bo tudi v sredo poln stadion in atmosfera, ki se je ne bo dalo pozabiti," je v pogovoru za srbski Blic dejal Garcia. Prav ta se je vpisal med strelce na zadnji ligaški tekmi, ki jo je Zvezda v Novem Sadu pri Proleterju dobila z 2:0.

TEKMA

Prvo tekmo v skupinskem delu Lige prvakov so v Londonu 22. oktobra prepričljivo dobili nogometaši Tottenhama. Ti so kljub slabi formi, ki jih je spremljala v tistem obdobju, Crveno zvezdo premagali s 5:0. Že ob polčasu je bilo 3:0. Vrhunce tekme lahko podoživite v spodnjem videu.