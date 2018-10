Zvezdnik Accambray se je v Celje preselil kar s tovornjakom imetja

William Accambray, rokometni superzvezdnik, ki ga je Vezsprem posodil klubu Celje Pivovarna Laško, je že v Sloveniji. Selitev je bila zvezdniku njegovega kova primerna - prispel je z velikim tovornjakom pohištva. In tudi Celje ga je pričakalo tako, kot se najbolj rokometnemu mestu v državi pritiče: mladci Celja Pivovarne Laško in predstavniki navijaške skupine Florijani so ga v pičlih dveh urah preselili.

Kot pravi zvezdnik je prišel - v zvezdniškem slogu. Francoski rokometaš, ki so ga uspeli zvabiti v dvorano Zlatorog, se je v Celje preselil kar s celim tovornjakom imetja. Pri selitvi mu je pomagalo staro in mlado. Več v spodnjem videu.