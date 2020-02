Zvezdniška postava za ekshibicijo v Cape Townu: Federer, Nadal in Gates

"Lepo je, ker lahko enemu največjih rivalov rečem prijatelj. Ima svoj slog življenja na Majorki in jaz mojega, a vedno, ko se na turnirjih vidiva, imava skupaj veliko promocijskih dogodkov. Uživava v teh trenutkih,"je dolgoletnega rivala pohvalil Federer.

Nobenih novosti glede upokojitve

Pred, med in po nedavnem OP Avstralije, kjer je slavil Srb Novak Đoković, so se spet pojavljali namigi, da se bliža Federerjeva upokojitev. Đoković je bil za šest let starejšega tekmeca usoden v polfinalu in nato premagal Avstrijca Dominica Thiema.

"Ni nobenih novosti glede moje upokojitve in nobenega načrta, da bi prenehal igrati. Dokler bom v konkurenčni formi za merjenje moči z najboljšimi na svetu, bom nadaljeval z igranjem,"je optimističen Federer, ki mu je polfinalni spopad z Đokovićem pokvarila tudi manjša poškodba.

'Želel bi si, da bi v zadnjih dvajsetih letih prišel večkrat'

Gostovanje na jugu Afrike je sicer zanj nekaj posebnega, saj ima po mami tudi južnoafriške korenine, zatrdil pa je, da so z organizatorji zagotovili, da so bile vstopnice dostopne tudi tistim, ki si teniških dvobojev sicer ne morejo ogledati v živo.

"Zelo sem vesel, ker sem se vrnil v Južno Afriko in zelo sem vznemirjen, ker bo dvoboj tukaj. Tu imam družino in že več let si želijo, da bi prišel. Ko sem bil majhen, sem tu rad preživljal počitnice. Spomnim se, kot da bi bilo včeraj, in želel bi si, da bi v zadnjih dvajsetih letih prišel večkrat,"priznava 38-letni zvezdnik.

"Za ta dvoboj smo si zamislili, da vstopnice ne bi bile predrage. Z mobilizacijo ljudi nam je uspelo omogočiti, da bodo lahko tisti, ki si ogleda teniškega dvoboja v živo ne morejo privoščiti, uživajo v tej izkušnji. Vedno sem želel prispevati k izobraževanju otrok. Spoznal sem, da mora biti vsaka fundacija transparentna, mora pa te navduševati in ljubiti to, kar počneš. Izobraževanje je bilo zame vedno transparentno. Pomembno je, da so učitelji dobro pripravljeni, otroci pa lepo vzgojeni."

Gates ni izgubil servisa

Ekshibicija v Cape Town prinaša še enega velikega zvezdnika, prvega moža podjetja Microsoft in enega najpremožnejših Zemljanov Billa Gatesa. Z Gatesom bo Federer nastopil v dvojicah.

"Bill Gates je bil neverjeten za mojo fundacijo. Fantastično ga je bilo spoznati skupaj z njegovo ženo in videti njuno podporo, ki je bila res neverjetna. Ko sva zadnjič igrala, ni izgubil začetnega udarca," je še razkril Federer, ki mu bosta z Gatesom nasproti stala komik Trevor Noah in Nadal.

"Sem velik privrženec Trevorja Noaha. Menim, da opravlja izvrstno delo s svojim šovom. Jasno je, da če je kdo pripravljen za ta dvoboj tu v Južni Afriki, je to Trevor. Je pol Švicar in pol Južnoafričan. Na nekaterih posnetkih sem videl, kako zna igrati tenis," je bil za konec previden Federer.