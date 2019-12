Celje, Kielce, Barcelona ... Blaž Janc!

Zdaj dvomov ni več, razblinili so jih odgovorni iz Blaugrane, ki so na spletni strani kluba zapisali, da so dosegli dogovor z nekdanjim članom Celja Pivovarne Laško. Janc je naslednji slovenski rokometaš, ki mu je uspel veliki met, naslednji, ki bo oblekel dres blaugrane.

Prvi Slovenec, ki mu je to uspelo je bil Jančev dolgoletni mentor Luka Žvižej, sledil mu je kapetan slovenske izbrane vrsteJure Dolenec, v prihodnji sezoni pa bo za Barco igral Janc.

S 15 leti

Janc je evropsko premiero, na ravni Lige prvakov, dočakal v dresu slovenskih prvakov iz Celja. Članski debi je dočakal pri vsega 15 letih, njegova športna pot pa se je strmo vzpenjala. Pred selitvijo k poljskim Kielcam – zgodilo se je leta 2017 – je dve sezoni na evropski ravni blestel. Kot mladenič je najprej v krastni sezoni v LP dosegel 67 golov, tekmovalno leto kasneje še 10 več. Zdaj bo imel priložnost, da naredi naslednje korake na športni poti. Pod taktirkoXavija Pasqualeja ga čaka novo dokazovanje.

Zamenjal ga bo Islandec

Vodilni predstavniki PGE VIVE Kielce so bili na njegovo slovo pripravljeni. Ko so novembra podpisali pogodbo z IslandcemSigvaldijem Gudjonssnom (Elverum) je predsednik kluba Bertus Servaas napovedal, da so našli menjavo za Janca, a takrat še ni želel govoriti, kje bo 23-letnik nadaljeval športno pot. Zdaj so tudi Poljaki potrdili, da odhaja k Barci.