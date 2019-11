Žvižej o odhodu selektorja Vujovića: Vedel sem, da se bo tako končalo

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je na izredni seji soglasno sklenilo, da prekine pogodbo o sodelovanju s selektorjem reprezentance Veselinom Vujovićem, ki je na klopi reprezentančne selekcije sedel od maja leta 2015. Slovo črnogorskega strokovnjaka so komentirali zdajšnji in nekdanji slovenski reprezentanti.

Veselin Vujović je s Slovenci osvojil bronasto odličje na SP v Franciji. FOTO: Damjan Žibert

Slovenija je pod taktirko 58-letnega črnogorskega strokovnjakaVeselina Vujovića osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017, šesto mesto na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 ter osmo mesto na evropskem prvenstvu na Hrvaškem 2018 in 14. na evropskem prvenstvu na Poljskem 2016. Naša krovna rokometna zveza je ob odstavitvi Vujovića v sporočilu za javnost zapisala, da je po več kot štiriletnem sodelovanju v zadnjem času postopoma začelo prihajati do zasičenosti znotraj reprezentance, ki bi lahko pomenila pomembno omejitev in preveliko tveganje za evropsko prvenstvo na Švedskem, Norveškem in v Avstriji januarja prihodnje leto in druge nastope reprezentance. Predsedstvo RZS je tako ocenilo, da je ob prihajajočih izzivih prišel čas za spremembe, ki naj bi ohranile slovenski rokomet na dozdajšnji visoki ravni.

Uroš Zorman in Luka Žvižej FOTO: Damjan Žibert

Rokometna zveza Slovenije bo v skladu s postopki svojih organov novega selektorja moške članske reprezentance izbrala do sredine meseca decembra. Slovenija bo priprave za evropsko prvenstvo, ki bo med 9. in 26. januarjem 2020 na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, začela 26. decembra v Zrečah, na tem tekmovanju pa bo lovila zadnji vlak za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu.

Uroš Zorman je eden izmed vročih kandidatov za selektorsko mesto. FOTO: Damjan Žibert