Zvonareva in Siegmundova zmagovalki med dvojicami

Za Lauro Siegemund in Vero Zvonarevo je to v prvem poskusu sodelovanja že prvi naslov na tekmovanjih za grand slam, 36-letna Rusinja pa je tokrat v tej konkurenci zmagala tretjič, potem ko je že leta 2006 v New Yorku slavila s Francozinjo Nathalie Dechy, leta 2012 v Avstraliji pa z rojakinjoSvetlano Kuznjecovo. Siegemundova je postala tudi prva Nemka po 35 letih z zmago v New Yorku, doslej zadnja je bila leta 1985 Claudia Kohde-Kilschv navezi s Heleno Sukovo iz Češkoslovaške.

Izid, finale, dvojice:

Laura Siegemund/Vera Zvonareva (Rus) - Nicole Melichar/Xu Yifan (ZDA/Kit/3) 6:4, 6:4.