Osvojite podpisan dres kolesarske reprezentance!

Ljubljana, 16. 10. 2025 13.54 | Posodobljeno pred 7 minutami

Na našem družbenem omrežju Instagram lahko osvojite unikatno nagrado: podpisan dres slovenske kolesarske reprezentance z nedavnega svetovnega prvenstva. Podpisani so vsi člani naše izbrane vrste, vključno s prvima zvezdnikoma Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem.

Slovenska kolesarska reprezentanca je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Ugandi znova zablestela v polnem sijaju. Prvo ime je bil ponovno najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, ki je ubranil naslov prvaka na cestni preizkušnji. Pri uspehu so mu seveda pomagali tudi ostali člani reprezentance, vi pa lahko osvojite reprezentančni dres, na katerem so podpisani vsi. Navodila za sodelovanje najdete na našem družbenem omrežju Instagram Sport24ur. Veliko sreče!

