Osvojite podpisan dres kolesarske reprezentance!

Slovenska kolesarska reprezentanca je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Ugandi znova zablestela v polnem sijaju. Prvo ime je bil ponovno najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, ki je ubranil naslov prvaka na cestni preizkušnji. Pri uspehu so mu seveda pomagali tudi ostali člani reprezentance, vi pa lahko osvojite reprezentančni dres, na katerem so podpisani vsi. Navodila za sodelovanje najdete na našem družbenem omrežju Instagram Sport24ur. Veliko sreče!