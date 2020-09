Macron navdušen nad 'dvobojem velikanov', Pahor izobesil rumeno zastavo

Na sporedu bo še zadnja etapa dirke po Franciji, ki se bo z zlatimi črkami zapisala v zgodovino slovenskega športa. Pogačar in Roglič bosta imela na Elizejskih poljanah veliko podporo slovenskih navijačev, ki so že zgodaj zjutraj z Brnika poleteli v Pariz. Tam bo tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Nad slovenskima junakoma je navdušen tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Boj za rumeno majico med Pogačarjem in Rogličem je označil za 'neverjetni dvoboj, vreden velikanov'.

Slovenska junakaTadej Pogačar in Primož Roglič bosta po koncu etape slavila dvojno zmago na največji kolesarski preizkušnji na svetu. V znak slovenske prevlade bodo Elizejske poljane po koncu tekmovalnega dela etape odete v barve slovenske trobojnice, saj bo Pogačarja in Rogliča na zaključni ceremoniji tam spremljalo več sto navijačev iz Slovenije. Ti so danes z dvema čarterskima letoma v jutranjih urah poleteli z Brnika in se že nahajajo v Parizu. Razplet dirke v francoski prestolnici si bosta ogledala tudi slovenski predsednik Borut Pahor in zunanji minister Anže Logar. Pahor, ki je v znak dvojnega zmagoslavja Slovencev na dirki pred predsedniško palačo izobesil rumeno zastavo, se bo v ponedeljek srečal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Macron je Pogačarju in Rogliču čestital na družbenem omrežju Twitter, kjer je njuno bitko za rumeno majico na predzadnji etapi v Planche des Belles Fillesu označil za "neverjetni dvoboj, vreden velikanov". Kot je še zapisal, že z nestrpnostjo pričakuje prihodnje leto, ko se bo znova odvil ta priljubljeni športni dogodek, ki je ponos Francije. "Tudi v septembru je dirka po Franciji magična," je še dodal Macron.