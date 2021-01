Pandemija je udarila tudi po Mavericksih

Naraščajoči val okužb s koranavirusom je v petek usekal tudi v garderobo Dallasa, ko so pri enem od igralcev ugotovili okužbo, še dva pa sta v skladu s pravili NBA morala v izolacijo. Trojica je Jalen Brunson, Dorian Finney-Smithin Josh Richardson, pri čemer še ni znano, kdo je okužen. Po pravilih bo okuženi igralec moral počakati vsaj deset dni, preden bo lahko znova začel s treningi, vrnitev lahko pospešita dva negativna testa v razmaku vsaj 24 ur. Druga dva igralca čaka sedem dni karantene. Trojica je tako včeraj ostala v Denverju. Potem, ko je začetek sezone skoraj brez okužb prinesel upanje, da se bo NBA morda izognila težavam ameriškega nogometa in bejzbola, je ta teden prinesel serijo pozitivnih testov. Od Kevina Duranta pri Brooklynu, do nekdanjega Mavericka Setha Curryja pri Filadelfiji do Jaysona Tatuma pri Bostonu. Filadelfija je tako zaradi karantene in poškodb ostala brez kar devetih članov moštva, tudi brez vseh treh najboljših, Joela Embiida, Bena Simmonsa in Tobiasa Harrisa. Tako so proti Denverju imeli samo še osem igralcev, minimalno potrebno po pravilih lige. Pri čemer ima Mika Scott poškodovano koleno in je bil na listi razpoložljivih samo zato, da so izpolnili zahtevano kvoto.

Sistem NBA temelji na vsakodnevnem testiranju in predpostavki, da okužena oseba dobrih 24 ur še ne razširja virusa. "Moramo ostati neomajni (pri spoštovanju pravil) in razumeti, da ni nikakršnih zagotovil. Ko skušaš na potovanju ustvariti varovano okolje, kar počnemo v ligi, je veliko spremenljivk," je trener Dallasa Rick Carlisleopisal razmišljanje kluba. Celotna strategija NBA temelji na upanju, da lahko pravočasno najdejo in izločijo okužene člane ekipe. Karantena dveh članov prve peterke pomeni toliko več dela za ostale. Dobra novica je odlična igra Luke Dončića na zadnjih dveh srečanjih. "Ljudje velikokrat pozabijo, da je še vedno mlad in se še vedno uči, vsak dan. Že sedaj je celovit igralec in dober pri vsem, toda jasno je, da več kot igraš, več se naučiš," je Maxi Kleber napovedal vzpon Slovenca. Zdi se, da je ta nadoknadil slabšo telesno pripravljenost z začetka sezone. Tekma z Denverjem pa je pokazala, da je med naučenimi lekcijami tudi kako zaključiti tesne tekme, s čimer so imeli minulo sezono precejšnje težave.