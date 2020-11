Paralimpijci pripravljeni na nove izzive, glede Tokia optimistični

Krovna organizacija za šport invalidov, Mednarodni paralimpijski komite (IPC), je pripravila serijo spletnih seminarjev za vodje paralimpijskih odprav. Slovenijo sta zastopala vodja ekipe za igre naslednje leto Boro Štrumbeljin namestnica Jana Čander, ki sta bila zadovoljna z doseženim in z dogovori.

"Olimpijske igre in paralimpijske igre v Tokiu bodo, bi lahko bil slogan teh dni. Organizacijski ustroj je v celoti v pogonu. Seveda je v tem trenutku največ aktivnosti namenjenih iskanju optimalnih rešitev za zagotovitev varnosti udeležencev in preprečevanja morebitnega širjenja virusa na igrah,"je za spletno stran Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja pojasnil Štrumbelj.

Velika znanstvena raziskava na stadionu za bejzbol

"Situacija se dnevno spreminja, so se pa Japonci težav lotili z vso resnostjo. V ta namen bodo opravili tudi veliko znanstveno raziskavo na bejzbolskem stadionu, kjer bodo z najsodobnejšo tehnologijo preučevali širjenje virusa med gledalci. Najpomembnejše v tem trenutku pa je, da se tekmovalni program ne bo spremenil, število udeležencev bo najverjetneje ostalo enako, kar pomeni, da so sanje mnogih parašportnikov, da se bodo uvrstili na igre, še zmeraj uresničljive," pravi Štrumbelj.

Za zdaj še niso dokončno določili vseh postopkov kvalifikacijskih tekmovanj, a bodo skušali glede na razmere zagotoviti enake pogoje za vse parašportnike na svetu.

"Če sem bil na začetku pandemije med prvimi skeptiki in napovedal, da letos iger ne bo, sem tokrat optimističen, saj smo se vsi veliko naučili, in ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov trenutno ne vidim razloga, zakaj bi bile igre naslednje leto odpovedane. Življenje mora iti naprej, parašport tudi, s tem pa tudi paralimpijske igre Tokio 2020/21," je bil optimističen vodja slovenske delegacije.

22 športnih panog in 539 disciplin na 21 prizoriščih

Prireditelji iger so dogajanje več seminarjev povzeli v nekaj bistvenih točkah, ki so priprave na igre leta 2021, boj proti novemu koronavirusu, prilagoditve prizorišč in paralimpijske vasi, predstavili pa so tudi aktualno dogajanje na področju namestitev, prodaje vstopnic in slovesnosti ob igrah ter druge pomembne dejavnike, ki bi bi bili v normalnih okoliščinah povsem samoumevni, zdaj pa zahtevajo posebno proceduro.

Potrdili so tudi prizorišča in urnik iger (22 športnih panog, 539 disciplin, 21 prizorišč). O podrobnejših ukrepih glede boja proti covidu-19 pa bodo odločali do konca leta. Pomembna datuma bosta tudi april in maj 2021, ko bodo ukrepe v praksi preizkusili na testnih tekmovanjih in se dokončno odločili za obliko ukrepov med igrami. Glede vstopnic za zdaj velja pravilo, da bodo lahko tisti, ki so kupili vstopnice za letošnje igre, do katerih ni prišlo, te uporabili za ista tekmovanja naslednje leto, tisti, ki jih bodo želeli vrniti, pa bodo lahko to storili še do konca leta.