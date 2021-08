Paraolimpijske igre v Tokiu so se uradno začele

Danes je v Tokiu (bil) dan za slavnostno odprtje iger. Na stadionu, kjer so 8. avgusta končali olimpijske igre, se nadaljuje športni festival, saj so paraolimpijske igre v zadnjih desetletjih postale neločljiv del olimpijskega dogajanja. Na stadionu so se v mimohodu že predstavile vse sodelujoče ekipe, nato pa je japonski cesar Naruhito igre razglasil za uradno odprte. Ob koncu slovesnosti pa je zagorel še paraolimpijski ogenj.

Med več kot 4500 športniki sodelujejo tudi slovenski, na odprtju je ekipo na stadion v vlogi zastavonoše vodil lokostrelec Dejan Fabčič. Slovenska ekipa šteje sedem športnikov, ki bodo nastopali v šestih športnih panogah. Predstavljajo mešanico izkušenj in mladosti, med novinci so v ekipi namiznoteniški igralec Luka Trtnik, kolesar Anej Doplihar ter plavalec Tim Žnidaršič Svenšek, že izkušeni s prejšnjih iger pa so strelca Franc Pinter in Franček Gorazd Tiršek, Fabčič ter atlet Henrik Plank.