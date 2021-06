Patson Daka okrepil napad Leicester Cityja

Napadalec Patson Daka se bo angleškim pokalnim prvakom pridružil 1. julija in podpisal petletno pogodbo s klubom. Lisice bodo zanj avstrijskemu klubu odštele približno 26 milijonov evrov.

"Zelo sem vesel, da sem se pridružil tako izjemnemu klubu. Leicester podrobno spremljam, odkar so osvojili angleško ligo in ker gre za ekipo, ki se bori za lovorike mislim, da je to pravi klub zame. Vem, da ne bo lahko, ampak sem pripravljen na nove izzive," je v izjavi za klubsko spletno stran dejal 22-letni napadalec.