Peleja družina obiskala v bolnišnici

Poslabšanja zdravja 82-letnega Peleja je uprava bolnišnice sporočila 21. decembra. "Pri Peleju bolezen napreduje in potrebuje nadaljnjo oskrbo za zdravljenje ledvičnih in srčnih motenj," so tedaj pojasnili zdravniki.

"Oče, moja moč si ti," je zapisal Edinho, nekdanji vratar. Kely pa je z javnostjo delila sliko o objemu z očetom ter pripisala: "Še eno noč skupaj".

Pele se je v zgodovino vpisal kot eden najboljših v zgodovini nogometa. Že kot najstnik je Braziliji leta 1958 pomagal do naslova svetovnega prvaka, uspeh pa je ponovil še v letih 1962 in 1970, s čimer je za zdaj edinstven v tem pogledu. Za Brazilijo je sicer odigral 92 tekem in dosegel 77 golov. Večji del klubske kariere je nosil dres Santosa (636 tekem/618 golov), bil pa je tudi član New York Cosmosa (64/37).