Pelicansi iščejo priložnost proti opotekavim Mavericksom

Evropski dvojec Luka Dončić (levo) in Jonas Valanciunas je na čelu Dallasa in New Orleansa.

Pelicansi po obupnem začetku sezone igrajo vse bolje, kljub temu da še vedno čakajo na vrnitev Ziona Willimsona po operaciji desnega stopala. Največje breme je ob njegovi odsotnosti prevzel prav Valanciunas. Je najboljši strelec moštva, skače pa skoraj tako dobro (12,4 skoka na tekmo) kot v prejšnji sezoni, ko je s povprečjem 12,5 skoka na tekmo postavil rekord kariere. V ponedeljek je Clippersom nasul 39 točk in zadel sedem od osmih poskusov za tri točke. "Fantje ga kličejo kar ’Dirk Valanciunas’," se je smejalo trenerju New Orleansa Willieju Greenu. Primerjava s slovitim Dirkom Nowitzkijem, ki je Dallasu priigral edini naslov prvakov, je Litovcu nekoliko odveč, "vsi bi bili radi kot on, je eden najboljših velikih košarkarjev, a me čaka še veliko dela, če želim igrati kot on." K preobratu za New Orleans je pripomogla tudi vrnitev Brandona Ingrama, ki je na zadnjih desetih tekmah dosegal v povprečju 19,2 točke. Tudi Ingram je bil v ponedeljek navdušen nad igro Valanciunasa, "Na igrišče je prišel z veliko energije in igral sproščeno. Bil je glava kače pri vsem, kar smo počeli."

Kdo je glava teksaške kače je več kot očitno, Cleveland pa je pokazal, da jo lhako obglavijo z dovolj čvrsto obrambo okoli Luke Dončića, saj so njegovi soigralci močno razglašeni. Cavaliersi so na trenutke vso obrambo usmerili v kritje Slovenca, saj so odprti meti za tri točke ostalih leteli izven obroča. Dallas je s povprečjem 32,2 odstotka na komaj dvaindvajsetem mestu v ligi tridesetih, precej piškav izkupiček za moštvo, ki napad osredotoča na metanje od daleč. In kar je slabše od lanskih 36,2 odstotka, zaradi česar so se poslovili od premalo učinkovitega Josha Richardsona. Počasi zmanjkuje izgovorov o začetku sezone in majhnem številu tekem, saj statistika NBA pravi, da se met moštev na običajno raven vrne okoli petnajste tekme. "Ostajamo pozitivni, vsi delajo na svojih veščinah. Še naprej si moramo zaupati. Ne smeš se smiliti samemu sebi, nikomur v ligi se ne boš zasmilil. Treba je delati naprej," je po porazu s Cavaliersi dejal trener Jason Kidd. Podobno je razmišljal Dončić, "še naprej moramo držati drug z drugim , to počno dobra moštva, v težkih časih držijo drug z drugim."



Kidd ima nove težave, saj je brez Willieja Cauleyja-Steina, povsem gotov ni niti nastop Kristapsa Porzingisa. Latvijec si je v ponedeljek zvil desni gleženj, ali bo stopil na parket, bo dokončno jasno po ogrevanju pred srečanjem. Ponedeljkov eksperiment z Mosesom Brownom v začetni peterki je pokazal, da mladi center še ni nared za veliki oder, saj ga je Jarrett Alen vrtel okoli prsta. Veliki igralci Dallasa niso bili kos orjakom iz Clevelanda, Valanciunas pa je nov visoki izziv. Dallas je prav tako še vedno brez Franka Ntilkine, Francoz pestuje poškodovano desno meče, Jalen Brunson pa po vrnitvi še išče formo pred poškodbo. Podobno velja za Maxija Kleberja, "nimam še najboljše kondicije, dolgo nisem igral, kondicija za tekme je vedno nekoliko drugačna. Toda igram na vso moč dokler le lahko," je dejal Nemec. Kar morda napoveduje priložnost za Bobana Marjanovića, Srb je tako kot povsod, kjer je igral, ljubljenec občinstva. Klop Dallasa je bila ključ na prvi temi med ekipama, Mavericksi so jo dobili za udobnih 16 točk. Toda sedaj so brez Ntilikine, Brunson še krepi formo, Reggie Bullock pa je med največjimi dolžniki pri metu od daleč. S Timom Hardawayjem mlajšim sta na zadnjih šestih srečanjih, na katerih je Dallas le enkrat zmagal, zadela le 14 od 66 metov od daleč, ali komaj 21 odstotkov.