Pelicansi v gosteh iščejo povračilo za domač poraz proti Mavericksom

Po včerajšnjem masakru Memphisa nad Oklahoma Cityjem (Grizzliesi so bili boljši za 73 točk) je izraz hud poraz sicer dobil nov pomen. Toda tudi 32 točk razlike je dovolj pekočih, da spodbudi moštvo k precej boljši igri. Še posebej, ker so Pelicansi pred tem nanizali nekaj zelo dobrih tekem. "Lepota igranja v NBA so hitri zasuki, v Dallasu znova igramo z njimi. Razplet na domačem igrišču nam ni bil všeč, zato moramo nekaj ukreniti," je napovedal tudi trener New Orleansa Willie Green po pogovoru s svojimi varovanci. Največji dolžnik je Jonas Valančiūnas, po odlični predstavi proti Clippersom, ko je zadel kar sedem trojk, je v sredo povsem mrknil in dosegel zanj skromnih pet skokov in šest točk. Moštvo potrebuje odlično igro litovskega centra, še posebej po slabi novici, da je nekoliko zastalo okrevanje Ziona Williamsona. Mladi zvezdnik bi včeraj že moral trenirati z moštvom v igri pet na pet, zaradi bolečine v poleti operiranem desnem stopalu pa so znova znižali raven obremenitev. Vodstvo kluba ne verjame, da gre za hujši zastoj, a bo Valančiūnas vseeno moral še nekaj časa nositi največje breme igre pod obročem.

Ključno vprašanje zanje je, kako ustaviti Luko Dončića. Slovenec je v igri eden na enega povsem zasenčil Herba Jonesa, ko so nadenj pošiljali dva obrambna igralca, je z natančnimi podajami našel odprte soigralce. In ti so za razliko od prejšnjih tekem tokrat ne samo zadevali, ampak skoraj niso znali zgrešiti. Pri New Orleansu upajo, da bo do začetka tekme nared Josh Hart, ki bi lahko pomagal utrujati Dončića. Obramba bo pomembna tudi za Dallas, prihod Reggia Bullocka v prvo peterko ni okrepil napada, saj je bivši Knicks dosegel šest točk, Tim Hardaway mlajši pa jih je s klopi prispeval 16. Zato pa so ustavljeni napadi tekmecev pomenili dodatne priložnosti na drugi stran igrišča, Dallas je v prvi četrtini dosegel deset točk iz protinapadov, New Orleans nobene. Hkrati je okrepljena klop, z nje prihajata Jalen Brunson in sedaj še Hardaway, lani četrti in peti v glasovanju za nagrado najboljšemu igralcu s klopi. V sredo je bolje delovala tudi začetna peterka, kljub temu da je le eno srečanje premalo za resne ocene. Toda prehod iz napada v obrambo je bil precej boljši, žoga je hitreje krožila med igralci, čeprav jo je Dončić imel še več v rokah kot običajno.

V moštvo se vrača Frank Ntilikina, njegov nastop so označili kot verjeten, saj je desno meče znova nared za tekmovalne obremenitve. Nekaj skrbi za domače moštvo povzroča vrnitev Kristapsa Porzingisa na listo poškodovanih. Pred tekmo z New Orleansom je bil vprašljiv njegov desni gleženj, a je lahko igral brez vseh omejitev. Tokrat ga muči levo koleno, možnosti za njegov nastop so označili kot dvomljive, tako kot vedno pa bo več znanega po ogrevanju pred srečanjem. Brez njega bo obramba New Orleansa imela precej lažje delo, Mavericksi pa bodo ostali njegovih dvajsetih točk v napadu. Zaradi osebnih razlogov bodo pod obročem pogrešali tudi Wilieja Cauleyja-Steina, še posebej če se bo Valančiūnas otresel krča s sredine tekme in znova zaigral na vrhunski ravni. Na tej je brez dvoma Dončić, po krajši odsotnosti po poškodbi noge ima na zadnjih štirih tekmah povprečje 28 točk in 10,8 podaje, zadel je 44,4 odstotka metov za tri točke. Moštvo ima naslednjih deset dni načeloma nekoliko lažji urnik, čeprav že jutri igrajo z Memphisom, neposrednim tekmecem v Jugozahodni diviziji. Ta ni več tako naphana z odličnimi moštvi, kot je bila še nekaj sezon nazaj, Dallas pa je doslej dobil vseh šest tekem s tekmeci iz nje (v njej so še San Antonio, New Orleans in Houston Rockets). Tako bo nocoj in jutri skušal obraniti ta neporaženi status.