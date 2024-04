Guardiola: Dajte mi Kevina

Manchester City je na uvodni tekmi 32. kroga angleške Premier lige v Londonu premagal Crystal Palace s 4:2 in se vsaj začasno zavihtel na vrh lestvice. Meščani so se sicer hitro znašli v zaostanku, a so v drugem polčasu upravičili vlogo favorita. Tekmo so v svojo korist obrnili predvsem po zaslugi Kevina De Bruyneja. Četa Pepa Guardiole je tako z odliko opravila generalko pred torkovim gostovanjem v Madridu, po petih tekmah posta pa je strelsko formo v pravem času spet ujel Erling Haaland.