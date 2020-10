Peter Prevc novi ambasador za šport, strpnost in fair play

Petra Prevcaje vlada imenovala na dopisni seji, za njegova namestnika pa nosilca štirih medalj na paraolimpijskih igrah strelca Franca Pinterja ter nosilko bronastega odličja z zadnjih evropskih iger v Minsku judoistko Marušo Štangar.

Peter Prevc je mednarodno uveljavljen smučarski skakalec in vzornik mnogim otrokom in mladim širom Slovenije. Z velikih tekmovanj ima Peter Prevc pet posamičnih kolajn in eno ekipno, bil je prvi zemljan, ki je na smučeh poletel 250 metrov, osvojil tako mali kristalni globus v poletih kot veliki kristalni globus v smučarskih skokih ter dobil novoletno turnejo in postavil številne mejnike v svojem športu.

Kot so zapisali na ministrstvu, je Prevc zagotovo človek, ki izpolnjuje priporočila Sveta Evrope, po katerih naj bi države izbirale ambasadorja za šport, strpnost in fair play. Ambasador za šport, strpnost in fair play deluje v okviru programa Olimpijske akademije in v prvi vrsti deluje na področju osveščanja in boja proti korupciji, prirejanju rezultatov, dopingu in drugim oblikam goljufije v športu ter v podporo strpnosti, nenasilju, vrednotam v športu in družbi, dobremu upravljanju in enakim možnostim ter odpravi zlorab otrok in žensk v športu.