PFL 4: Debitirala bo najboljša ženska boksarka vseh časov

V glavnem dogodku spektakla bodo potekale štiri borbe. V peresni kategoriji se bosta v prvi pomerila Anglež Brendan Loughnane in Američan Tyler Diamond , v drugi borbi pa bivši rokoborec Bubba Jenkins in Bobby Moffett , ki se je trikrat v karieri že boril v najbolj znani organizaciji mešanih borilnih veščin, UFC. V lahki kategoriji bo v kletko stopil bivši prvak organizacij WEC in UFC, Anthony Pettis , ki se bo po porazu proti Clayu Collardu, ki ga je doživel na debiju v organizaciji, poskušal vrniti na zmagovalno pot. To mu bo poskušal preprečiti še neporaženi Paragvajec Alexander Martinez .

Vse oči pa bodo uprte v zadnjo borbo večera, v kateri se bo prvič v mešanih borilnih veščinah pomerila najboljša ženska boksarka vseh časov, Claressa Shields. Neporažena boksarka, ki ima v svoji lasti dve zlati olimpijski medalji, je hkrati edina, ki ji je v zgodovini boksa uspelo osvojiti pasove po vseh štirih največjih boksarskih organizacijah (WBA, WBC, IBF in WBO) v dveh različnih kategorijah naenkrat, s čimer je vzpostavila absolutno dominanco v boksu. Borka, ki ji bo poskušala pokvariti debi, bo Američanka Brittney Elkin, ki na novinarski konferenci ni skrivala navdušenja nad priložnostjo, ki jo je dobila: "Borim se že 12 let in to bo zagotovo največja borba zame. Zame bi bilo sanjsko, da vas vse presenetim, zato že komaj čakam na borbo." A hkrati ji pred borbo ne manjka samozavesti: "Tukaj sem, da presenetim. Res se veselim najine borbe. V prvi rundi pričakujem veliko tipanja, v drugi pa bo šlo zares in takrat jo bom nokavtirala."A Shieldsova se z nasprotnico ni strinjala: "Brittney želim povedati, da ne zveni samozavestno. Najprej je govorila, kako me bo nokavtirala v 15 sekundah, zdaj je nokavt že prestavila na drugo rundo. Resnica pa je, da bo Brittney Elkin izgubila. Že sedem mesecev treniram v Jackson-Winku z najboljšimi borci sveta mešanih borilnih veščin. Veliko časa in energije sem vložila v to in v PFL nisem prišla zato, da bi vse moje boksarske dosežke podrla ženska, ki sploh ni prava borka."