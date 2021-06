PFL 5: Pomerila se bosta izkušena Rory MacDonald in Gleison Tibau

V četrtek zvečer (s prenosom na VOYO) bo potekal predzadnji dogodek rednega dela ligaške sezone tekmovanja PFL, na katerem bodo borci lovili točke za uvrstitev v končnico. V glavni borbi večera se bosta pomerila bivši prvak velterske kategorije organizacije Bellator ter lahke kategorije organizacije King of the Cage, Rory MacDonald in izkušeni Gleison Tibau. 31-letni MacDonald bo lovil svojo 23. zmago v profesionalni karieri, s katero bi si že zagotovil napredovanje v končnico, medtem ko bo 37-letni veteran mešanih borilnih veščin Tibau lovil že svojo 36. zmago v karieri in s tem prve točke v letošnji sezoni PFL.

V predzadnji borbi večera se bosta pomerila aktualni prvak in trenutno vodilni v velterski kategoriji, Američan Ray Cooper III in Rus Nikolay Aleksakhin, ki se nahaja na četrtem in torej zadnjem mestu lestvice, ki še vodi v končnico . V glavnem delu se bosta odvili še dve borbi v poltežki kategoriji, in sicer se bo aktualni prvak Emiliano Sordi pomeril proti Danu Spohnu, ki je še brez točk ter s šestimi točkami vodilni Cezar Ferreira proti Chrisu Camozziju, ki je prav tako še brez točk.