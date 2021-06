PFL 6: Zadnja priložnost za uvrstitev v končnico

Zadnji borilni spektakel rednega dela sezone tekmovanja PFL (prenos na VOYO se začne v soboto ob 00.30) bo hkrati tudi zadnja možnost za borce, da si naberejo čim več točk in se uvrstijo v končnico. V glavni borbi večera se bosta pomerili dvakratna olimpijska prvakinja v judu ter lanska zmagovalka PFL Kayla Harrison in novinka v PFL Cindy Dandois. 30-letna Američanka je s šestimi točkami praktično že uvrščena v končnico, a si ne bo želela izgubiti statusa neporaženosti, medtem ko 36-letna Belgijka nujno potrebuje zmago, če se želi uvrstiti v končnico. Harrisonova je pred borbo o nasprotnici dejala: "Cindy je izkušena tekmica, veteranka. Imela je dober zmagovalni niz, čeprav je zadnjo borbo izgubila. Mislim, da je prav tako kot jaz mojstrica juda, zato ljudje že pametujejo, da bo znala zaustaviti moje judo mete. Temu lahko rečem samo: Srečno! Zame je to le še ena borba in naslednji korak do mojega cilja."