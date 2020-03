Po 14. marcu prekinitev vseh slovenskih odbojkarskih tekmovanj

"Vsa tekmovanja v dvoranski odbojki v okviru Odbojkarske zveze Slovenije se do nadaljnjega prekinejo. Odigrajo se le tekme zelene in modre skupine za moške v 1. SportKlub odbojkarski ligi. Tekme bodo odigrane najkasneje do sobote, 14. marca,"piše v sporočilu za javnost.

Odpovedi tudi v motošportu in kartingu

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), nacionalna športna zveza za motošport in karting, je v skladu s priporočili in navodili pristojnih državnih institucij ter odredbe o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah odpovedala prve dirke v koledarju AMZS, so sporočili v izjavi za javnost.

"Avto-moto zveza Slovenije spremlja situacijo, priporočila in navodila pristojnih državnih institucij v zvezi z novim koronavirusom, na podlagi trenutnih razmer pa je sprejela tudi ukrepe za preprečevanje širjenja virusa," so zapisali. Dodali so še, da bodo dirke, če bo to položaj dopuščal, izvedli kasneje v letu.

V Evroligi prestavili tekme Milana

Vodstvo košarkarske Evrolige je v sredo odločilo, da bodo zaradi ukrepov pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa in zaradi odpovedi športnih tekmovanj v Italiji prestavili tekme klubov, ki so jih ti ukrepi prizadeli. V elitni Evroligi to velja za ekipo Armani Milano, v evropskem pokalu pa za Bologno in Umano Reyer.

Vodstvo Evrolige bo prestavilo tri tekme Milančanov, ki bi morale potekati do 11. aprila na njihovem domačem terenu: Armani Milano ‒ Olympiacos, Armani Milano ‒ Asvel Villeurbanne in Armani Milano ‒ CSKA Moskva, pa tudi tekmi četrtfinala evropskega pokala Virtus Bologna ‒ Monaco in Umana Reyer ‒ Unicaja Malaga. Vse tekme bodo izvedli na nevtralnem terenu, datume bo vodstvo lige sporočilo v naslednjih dneh.