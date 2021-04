Po 16 letih Mariborčani s prestola sklatili odbojkarje ACH

Prevlade odbojkarjev ACH na slovenskem prvenstvu je konec, s prestola so jih po 16 letih sklatili tekmeci iz Maribora. Peta, odločilna tekma finalne serije med ACH Volleyjem in Mariborom Merkurjem je bila polna preobratov, na koncu pa so si v štajerski prestolnici lahko dali duška s slavjem domači. Zadoščenje je bilo še toliko večje, ker se je ekipa trenerja Sebastjana Škorca ubadala s številnimi poškodbami.