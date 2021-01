Po lepi igri Dallasa v Indiani je na vrsti San Antonio

" Ko izgubiš tri tekme zapored, razmišljaš o stvareh, ki bi jih lahko izboljšal, vsi se morajo lotiti takšnega razmisleka, " je po zmagi proti Pacersom dejal Kristaps Porzingis . Latvijec je v peti tekmi po vrnitvi na igrišče pokazal svojo doslej najboljšo igro, 27 točkam je dodal 13 podaj. Z Luko Dončićem sta znova sinhronizirala svoje premike po parketu, prvi je podajal nad koš, Porzingis žogo potiskal skozi obroč. Trener Rick Carlisle je Latvijca prvič premaknil s krilnega centra na položaj centra, kar je temu zelo ustrezalo, " igra je precej lažja, ko grem proti košu, imam več prostora, " je dejal. A trener napoveduje, da bomo večkrat videli tudi dvojec dveh velikih igralcev, " mislim, da sta KP in Willie (Cauley-Stein) dokazala, da lahko zadevaš in ustavljaš (nasprotni napad) tudi z dvema velikima (igralcema)." Cauley-Stein je dobil prvi šampionski pas najboljšega igralca tekme, ki so ga v začeli podeljevati v klubu, da bi tudi na ta način spodbudili odločno igro pod svojim košem. Na videz otroška nagrada je bistra domislica, saj bo brez dvoma sprožila notranje tekmovanje. Vemo, da je igralec iz Slovenije izjemno tekmovalen in si bo zagotovo želel nadeti tudi ta naslov.

Dončić je svojo igro nadgradil na novo raven, njegovo mojstrsko zadevanje in podajanje ga peljeta po poti komaj tretjega igralca NBA, ki bi lahko sezono končal s povprečjem trojnega dvojčka, dvomestnim številom točk, podaj in skokov. Na poti do naslova najboljšega v ligi mu stojijo vse bolj osredotočene obrambe tekmecev, ki nadenj pošljejo po dva ali celo tri igralce. V Indiano je to zmanjšalo število njegovih zadetkov (13 točk), zato pa odprlo prostor za soigralce. "Vedno so igrali consko obrambo štirih in eden igralec na meni, včasih so se podvajali... zato je bil prostor pod košem tak odprt. Očitno so pozabili, da imamo ped igralcev," je bil zadovoljen z razpletom. To je bila prva zmaga te sezone, ko je Dončić zadel manj kot dvajset točk, ostale tri takšne tekme so izgubili. Slovenec je po spremembi v sestavi ekipe še bolj njen temelj, na katerem sloni celotna igra. Ob koronski karanteni četverice Dorian Finney-Smith, Josh Richardson, Maxi Kleberin Dwight Powelllpa nosi še večjo odgovornost. Ni jasno, kdaj se bodo lahko vrnili med soigralce, po poročanju Brada Townsenda iz časnika Dallas Morning Star pa naj bi dva od četverice imela precej resne simptome, "a oba dobro okrevata, eden nekoliko hitreje od drugega."Kar pomeni, da je urnik vrnitve še precej negotov.

Vse to nalaga dodatne skrbi strokovnemu vodstvu kako razporediti igralni čas, da ne bodo preobremenili igralcev. Donačić je zadnjih šest tekem igral 34 minut ali več, na vsaki je imel žogo zelo veliko v rokah. Tudi Porzingis igra 30 ali več minut, nastopil je na tekmah dva večera zapored, kar v prejšnji sezoni ni bila navada. Oba igrata več kot običajno, kar pomeni, da je vedno v zraku nevarnost poškodbe ali preutrujenosti. Dobra plat večje angažiranosti zdravih igralcev je veliko minut za novinca Josha Greena, ki ima tako priložnost, da hitreje prilagodi svojo igro ravni NBA. Ne on ne klub nista pričakoval, da bo že prvi mesec nekajkrat zaigral v prvi postavi. "Je tip igralca, ki iz tekem v tekmo napreduje. Ne bo začenjal vsake tekme, a sedaj ima priložnost, da veliko igra. Lepo je videti, da to opravlja dobro. Če imaš kot mlad igralec veliko priložnosti za igro, to okrepi samozavest in zaupanje v to, kar počneš," ga je pohvalil Carlisle.