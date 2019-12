Po zmagah težki tekmi za Dallas in Miami

Luka Dončić in ostali člani prve peterke Dallasa včeraj niso porabili vseh moči, ponoči jih bodo rabili proti Minnesoti. Miami – znova brez Gorana Dragića – po naporni tekmi v Torontu čaka doma neporaženi Boston.

Luka Dončić bo moral najti pot mimo stebra Minnesote, Karla-Anthonyja Townsa. FOTO: AP

Prvi bodo na igrišče stopili Heati, ki so včeraj šele v podaljških strli Raptorse in število doma neporaženih klubov znižali na tri. Eden od njih je spočiti Boston (tretji je Filadelfija), ki je nazadnje v nedeljo rutinsko odpravil Knickse in se je lahko zadnja dva dni pripravljal na prihod Miamija. Gostje so še vedno brez Dragića, ki zdravi poškodbo dimelj iz Brooklyna, med igralce se je vrnil Derrick Jones Jr., na morebitno priložnost čaka tudi Dion Waiters. Predvsem pa imajo Jimmya Butlerja, ki je v torek v podaljšku lastnoročno potopil Toronto. Stavnice jim sicer niso naklonjene, niti zgodovina, saj so izgubili zadnja tri in 11 od 14 srečanj.

Goran Dragić (levo) drugo tekmo zapored ne bo stopil na igrišče, Jimmy Butler pa bo moral za zmago blesteti. FOTO: AP

Nekoliko jim je lahko v tolažbo, da jih ne bo pričakal poškodovani Marcus Smart, eden od stebrov obrambe Celticsov, ki tekmecem ne pusti več kot 43-odstotnega meta na svoj koš. Toda Kemba Walker, Jayson Tatum in Jaylen Brown so doslej pokazali izjemno formo. "Zabavno ju je gledati. Fanta sta izjemno nadarjena, sploh za njuna leta. To mi močno olajša življenje," je Walker dejal za druga dva, potem ko je imel v New Yorku zanj tih strelski večer, a sta mladinca napolnila koš Knicksov. Če bo Boston izrabil šibko točko Miamija, veliko izgubljenih žog (s povprečjem 18,4 jih zapravijo največ od vseh klubov) in njihove težke noge (s povprečjem 44,6 skoka na tekmo so dvajseti med tridesetimi klubi), še posebej, ker igrajo drugo tekmo zapored, bodo tudi osmič obranili čast domačega igrišča. Morda jim bo pomoč tudi odsotnost trenerja gostov Erika Spoelstre, ki je moral na vrat na nos domov, saj se mu je rodil drugi sin. Lani marca, ko je zaradi rojstva prvega sina taktirko predal pomočniku Danu Craigu, so Heati v Indiani izgubili po podaljšku. Dončića "se ne da ustaviti" Dallas je doma veliko bolj ranljiv (štirje porazi) kot v gosteh (dva poraza), poleg tega tako kot Miami igra drugo tekmo v dveh večerih, a je prva peterka v torek zadnjo četrtino v New Orleansu spremljala s klopi. Poleg tega so žareče vroči, zmagali so v osmih od zadnjih devetih tekem, med drugim so v nedeljo prepričljivo premagali najboljšo ekipo lige, Lakerse. "Po vsaki takšni tekmi tekmeci še raje proti nam igrajo najbolje kot lahko," je trener Rick Carlisle opisal izziv, ki ga Dallas pomeni nasprotnim ekipam. Kar ponavadi pomeni, kako zadušiti Dončićevo igro v napadu, če je potrebno tudi z dvema branilcema okoli njega.

Srčna iga Luke Dončića je ključna za niz uspehov Dallasa. FOTO: AP

Minnesota mu bo pot do lahkih košev zaprla tudi sKarlom-Anthonyjem Townsom, ki v peti sezoni igra svojo najboljšo košarko in je s povprečjem skoraj 26 točk na tekmo ter 50-odstotnim metom velika grožnja tudi v napadu. Z njim bosta imela polne roke dela Kristaps Porzingis in po napovedih tudi nemško krilo pri Mavericksih Maxi Kleber. Pomemben bo met za tri točke, tako natančnost v napadu kot trdnost obrambe na črti za tri. Slednje je ena od odlik Dallasa, volkovi pa v tej sezoni z razdalje ne zadevajo najbolje. Tretja naloga domačih bo uveljaviti svoj počasnejši ritem igre in se upreti nameri gostov, da začno brzeti med obročema.

Donćič je ta hip verjetno najboljši igralec v NBA. —Jeff Teague, Minnesota Timberwolves